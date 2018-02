Rosja: Czy mnisi z Sołowki ukrywają pamięć o łagrze?

Mnisi z klasztoru prawosławnego na Wyspach Sołowieckich, na których powstały pierwsze sowieckie łagry, stopniowo przekształcają teren dawnego obozu w ośrodek turystyczny. Miejsce izolowania i niewolniczej pracy zostało założone przez sowietów w 1923 r. Byli tam więzieni za przekonania religijne szczególnie kapłani i biskupi wszystkich wyznań, zmuszeni do życia w „przymusowym ekumenizmie” prześladowań.

Monastyr Przemienienia Pańskiego, do którego co roku przybywają tysiące pielgrzymów, jest centralnym miejscem tzw. Sołowek. Zakonnicy stopniowo eliminują lub ukrywają miejsca męczeństwa wielu chrześcijan i wymazują pamięć o łagrze. Dostęp do znajdującego się tam Muzeum Sołowieckiego, gdzie przechowywane są relikwie i świadectwa męczenników został bardzo ograniczony. Wzgórze, na którym wykonywano niegdyś wyroki śmierci zamieniono w pawilon na przyjęcia weselne.

O zachowanie pamięci o ofiarach represji radzieckich walczy od lat Stowarzyszenie Memoriał, którego członkowie zebrali się w ostatnich dniach w Moskwie.

za Rad. Watykanskie