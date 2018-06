Rosja: Atak na kościół w Czeczenii

W sobotę 19 maja czterech uzbrojonych napastników zaatakowało cerkiew p.w. Michała Archanioła w Groznym w Czeczenii. Zanim zostali zastrzeleni przez policję, zabili jednego z członków kościoła i dwóch pracowników ochrony. Inny członek kościoła oraz dwaj inni ochroniarze zostali ranni.

Według księdza wierni usłyszeli okrzyki „Allahu Akbar” przed kościołem i rzucili się, by zaryglować drzwi w momencie, gdy napastnicy próbowali się włamać. Wygląda na to, że była to próba wzięcia zakładników. Oprócz broni, czterej napastnicy mieli ze sobą topory i koktajle Mołotowa. Do ataku przyznało się samozwańcze państwo islamskie (ISIS).

Czeczenia, która znajduje się na południu Rosji, jest przyczółkiem dla działalności islamistów,

często atakujących policję, urzędników państwowych i umiarkowanych muzułmanów. Czeczeńscy bojownicy od lat próbują ustanowić tam islamski emirat. Ludność jest głównie muzułmańska po tym, jak większość chrześcijan uciekła w czasie wojen separatystycznych w latach 90. XX wieku.

Módlmy się za rodziny i przyjaciół osób tragicznie zmarłych w tym ataku. Módlmy się o uzdrowienie rannych i pokój dla osób, które były świadkami tej przemocy.

Źródła: World Watch Monitor, Radio Wolna Europa

za Głos Prześladowanych Chrześcijan