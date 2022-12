Rodzina zagrożona, dopóki ojciec nie wyrzeknie się chrześcijaństwa

Chrześcijanin Yasir Masih, ojciec dwójki dzieci, mieszka w Karaczi w Pakistanie. Kilka miesięcy temu jego żona opuściła dom, przekonana przez ciotkę Yasira do przejścia na islam. Od tamtej pory, inni krewni wywierają na niego nacisk, by zrobił to samo.

Niedawno żona poprosiła go o spotkanie. Gdy Yasir przyjechał na ustalone miejsce, czekał na niego tłum około 150-200 osób. Ktoś położył na stół broń palną i pieniądze. Yasir usłyszał, że jeśli przejdzie na islam, dostanie pieniądze i nowy dom.

Gdy Yasir odrzucił propozycję i chciał wyjść, ostrzeżono go, że brak współpracy bardzo źle się skończy dla niego i dzieci. Gdy jego starszą córkę zapytano, czy woli mieszkać z matką, czy z ojcem, odpowiedziała, że chce mieszkać z „Tatą Jezusem”. Mimo wybuchu złości zgromadzonych, Yasirowi i jego dzieciom pozwolono odejść.

Yasir poszedł na policję, ale odmówiono mu pomocy, chociaż jego żona przyznała, że próbowała otruć zarówno jego, jak i dzieci. Od tamtej pory, z powodu presji i zagrożenia życia, chrześcijanin i jego dzieci ukrywają się.

Módlmy się, by mimo ciągłej presji, Yasir pozostał niewzruszony w wierze. Niech Pan da jemu i dzieciom wewnętrzną siłę i wszechogarniające poczucie pokoju w obecnym, trudnym czasie zamętu. Módlmy się też, by żona Yasira, a także inni wrogo nastawieni do niego muzułmanie doszli do poznania Jezusa i przyjęli Boży dar wiecznego zbawienia.

Źródła: CLAAS, The Friday Times

za Głos Prześladowanych Chrześcijan

