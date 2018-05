Rodzina według Bożego serca – Ken Blanchard

Odkryj, na czym polega codzienne rodzinne szczęście.

Ta książka to więcej niż poradnik. To żywe świadectwo autorów oraz rodziców, na których przykład się powołują. Przedstawiane historie uczą i zachęcają, aby poddać swoje myśli, emocje, nawyki oraz działania samemu Twórcy rodziny. Przekonaj się, jak postawa usługiwania na wzór doskonałego przywódcy – Pana Jezusa, może odmienić twoje życie rodzinne! Ta mądra, biblijna, przemieniająca i praktyczna książka pomoże ci sprostać codziennym wyzwaniom.

Autorzy książki uczą realizmu, czyli świadomości, że przyjaźń z Bogiem i całkowite zaufanie Jego mądrości to podstawa miłości małżeńskiej i rodzicielskiej. Nie musimy być doskonali, żeby kochać i wychowywać. Potrzebujemy natomiast doświadczenia tego, że jesteśmy bezwarunkowo kochani przez Boga i że wiemy, iż nasi bliscy nie potrzebują naszej doskonałości, lecz naszej miłości – wiernej, czułej, ofiarnej i mądrej jednocześnie.

Ks. dr Marek Dziewiecki – doktor psychologii, odznaczony Medalem Ministerstwa Edukacji Narodowej

„Rodzina według Bożego serca” to fenomenalna pozycja(…) Rzadko się zdarza, by w jednej książce można było znaleźć tak wiele perełek dotyczących relacji. Najciekawsze jest to , że prawdy te można zastosować do każdej sytuacji w rodzinie.

Kurt Bubna – Pastor prowadzący, Eastpoint Church, Spokane Valley, Washington

Gorąco polecam książkę „Rodzina według Bożego serca”. Autorzy przedstawiają model rodzicielskiego strategicznego myślenia, przewodzenia i opieki na wzór Pana Jezusa w sposób inspirujący i bardzo praktyczny.

Henryk Wieja – lekarz, założyciel Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja

Dane książki:

Wydanie: 1, 2018

Oprawa: miękka

Liczba stron: 228

Format: 14 x 21 cm

Wydawca: Wydawnictwo Koinonia