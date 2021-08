Rita Springer i jej płyta „Battles”

Rita Springer, znana autorka tekstów i liderka uwielbieniowa, wydała swój dziesiąty album we współpracy z Gateway Publishing.

Płytę zatytułowaną „Battles” nagrano na żywo w Gateway Church. Składa się z 11 nowych piosenek, a niektóre z nich powstały we współpracy z czołowymi tekściarzami, np. z Kalley Heiligenthal z Bethel Music, Davidem i Nicole Binion z Covenant Worship czy Mią Fieldes. Poza pracą nad tekstami Heiligenthal i Nicole Binion użyczyły także swoich głosów.

Rita Springer czuje ogromną pasję do dzielenia się swoim poszukiwaniem Boga poprzez sztukę. Widać to w każdym aspekcie jej życia. Zaczęła swoją przygodę z pisaniem tekstów współpracując z Vineyard Music Group. Od samego początku jej muzyka była przedłużeniem jej relacji z Bogiem. Poza rozwinięciem kariery w branży muzycznej Rita stworzyła także konferencje dla kobiet Fragrant Oil, szkołę uwielbieniową DIVE i napisała książkę „Finding Eve”. Od 2012 r. służy także w Gateway Church.

Trudne tematy

Rita Springer nie ucieka przed trudnymi tematami i rzeczywistością życia codziennego. Jej fani to chrześcijanie, którzy chcą doświadczyć uwielbienia w głęboki sposób. Płyta „Battles” jest odzwierciedleniem jej mocnego zobowiązania się do ufania Bożym obietnicom niezależnie od okoliczności.

– Być chętnym, gotowym, a kiedy nadchodzi bitwa, móc powiedzieć, jesteśmy pewni, że zakończy się dobrze niezależnie od wszystkiego; to pełna mocy prawda – wyjaśniła Rita Springer. – Linia frontu to nie miejsce, w którym lubię być. Mimo to czymś nieziemskim jest odnajdywanie spokoju i uwolnienia w świadomości, że zwycięstwo na pewno nadejdzie.

Źródło: The Christian Beat

Autor: Herb Longs

