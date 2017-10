Rita Springer – Battles

Amerykanka Marguerita Estell „Rita” Springer jako dziecko zaczęła grać na pianinie tylko dlatego, by dorównać już grającej starszej siostrze, o którą była zazdrosna. Szybko jednak odkryła w sobie miłość do muzyki i postanowiła pasję zamienić w coś więcej. Śpiewa i pisze teksty do piosenek chrześcijańskich, jest też liderem uwielbienia i na swoim koncie ma 11 albumów studyjnych. Najnowsza płyta „Battles” została wydana 24 marca tego roku. Rita napisała również książkę „Finding Eve”, której myślą przewodnią jest zachęcenie kobiet do odnalezienia swojej prawdziwej tożsamości jako córki Boga.

Rita Springer urodziła się w Kalifornii

w hrabstwie Riverside. Jej rodzina często się przeprowadzała, gdy była dzieckiem. W wieku 11 lat zaczęła grać na pianinie. Dwa lata wcześniej jej tata zmarł na nowotwór, a po jego śmierci zaczęła pisać piosenki. Na początku nie potrafiła wybaczyć ani Bogu ani swojemu tacie, uważała ich za winnych tej śmierci. Kiedy dorosła, zmierzyła się jednak z szatanem, przestała słuchać jego kłamstw i nauczyła się przebaczać.

Pod koniec lat 80′ zaczęła uczęszczać do Vineyard Church i pisać piosenki dla Vineyard Music Group. Zanim stała się niezależną artystką opublikowała z nimi kilka piosenek. Pierwszy album „Love Covers”, który oficjalnie zapoczątkował jej karierę, nagrała w połowie lat 90′. W 2004 roku jej samotne życie diametralnie się zmieniło za sprawą adoptowanego syna. „W wieku 38 lat miałam rozmowy z Panem Bogiem o adopcji i 6 miesięcy później urodził się Justice. Niektórzy z moich przyjaciół i bliskich uważali, że skoro mój zegar biologiczny tyka, to zrobiłam to ponieważ Bóg mnie rozczarował… Komu zależy na tym co inni mówią!? Ja po prostu słuchałam Boga!” – powiedziała Rita Springer.

O byciu samotną matką mówi: „Jest ciężko z powodów finansowych i opiekunek, podróży i robienia wszystkiego samemu. Ale ta decyzja doprowadziła mnie do miejsca, w którym wiem o sile Bożej miłości…” Dodaje, że Justice jest „najpiękniejszą piosenką jaką kiedykolwiek napisała”.

W 2008 roku założyła szkołę o nazwie DIVE, która trenuje początkujących liderów uwielbienia z całego świata. Rita kontynuuje również swoją karierę muzyczną, pisze piosenki i prowadzi uwielbienie w kościołach, na konferencjach i różnych eventach w USA.

Płyta Battles

Album był nagrywany podczas występu na żywo na campusie Gateway Church. Zawiera 11 piosenek, w tym piosenki nagrywane z artystami: Kalley Heiligenthal z Bethel Music, Davidem i Nicole Binion z Covenant Worship i Mią Fieldes z Hillsong Music.

Płyta jest przypomnieniem, że Bóg nigdy nie przegrał. Rita napisała piosenki do tej płyty w taki sposób, żeby słuchacz czuł się zwycięsko. Uważa ona, że człowiek odbiera wszelkie próby jako pełne radości nie dlatego, że tak je odczuwa, ale dlatego, że nasz Bóg dał nam siłę by je zwyciężać.

Każdy z nas prowadzi jakieś bitwy (battles) i czasami sprawiają one, że czujemy się samotni, ale w rzeczywistości nigdy nie pozostajemy sami.

Piosenka otwierająca album: „Every Battle” zapowiada i nadaje kurs kolejnym piosenkom. Jest wprowadzeniem do tego, żeby Jezus był dowódcą każdej naszej walki. Inna piosenka „Never Lost” kontynuuje ten zwycięski motyw. Rita śpiewa: „Wind, listen to the sound of power on my lips. Jesus has broken the curse. He has never lost a battle” (wietrze, słuchaj dźwięku mocy na moich ustach. Jezus pokonał przekleństwo. On nigdy nie przegrał bitwy).

Opr. Beata O.

