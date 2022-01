Ricardo Sanchez – Grand Symphony

Grand Symphony to czwarty album studyjny Ricardo Sancheza. Difference Media Group wydała album 2 października 2015 roku. Album zyskał sporą popularność, a recenzje są bardzo pozytywne.

Przyznając albumowi cztery gwiazdki w CCM Magazine, Andy Argyrakis pisze: „Sanchez udowadnia, że ​​jest równie zdolny do przekazywania obfitych bitów i podnoszących na duchu wiadomości w środowisku studyjnym” Barry Westman, oceniając album na cztery i pół gwiazdki od Worship Leader, stwierdza: „Ten album z pewnością zapewni coś dla każdego”. Oceniając album trzy i pół gwiazdką dla New Release Today, Mark Ryan opisuje: „Wielka Symfonia uwielbienia, która ma być wzniesiona do Niego w doskonałej harmonii”.

Ricardo Ángel Sánchez

Ricardo Ángel Sánchez jest amerykańskim muzykiem chrześcijańskim, gitarzystą i liderem uwielbienia, nominowanym do nagrody Grammy autorem piosenek GMA Dove Award. Wydał cztery albumy, Unmerited, Oh What a God, It’s Not Over i Grand Symphony.Sánchez urodził się 2 października1967 Scottsdale, w Arizonie. Dorastał w Kościele katolickim, gdzie sam chodził na nabożeństwa i był w grupie mariachi z ojcem, gdy miał pięć lat. Sánchez ostatecznie został bezwyznaniowym protestantem, w The Free Chapel w Gainesville w stanie Georgia, na obrzeżach Atlanty w stanie Georgia, zanim przeniósł się do San Antonio w Teksasie, aby dołączyć do Kościoła Cornerstone Johna Hagee.

Kariera muzyczna

Jego kariera muzyczna rozpoczęła się w 2005 roku albumem Unmerited, który został wydany 24 maja 2005 roku przez Taseis Music. Kolejno wydał dwa albumy, Oh What a God, 25 maja 2011 r. i It’s Not Over, 2 sierpnia 2011 r. Jego czwarty album, Grand Symphony, ukazał się 2 października 2015 r w jego urodziny.

