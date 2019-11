Reżyser filmu „Overcomer” mówi: 50 osób stało się chrześcijanami zaraz po projekcji

Reżyser chrześcijańskiego filmu „Overcomer” twierdzi, że wielu ludzi oddaje życie Jezusowi od razu po obejrzeniu tej inspirującej produkcji.

Film debiutował na ekranach kin w sierpniu tego roku i od tamtej pory, wpływy ze sprzedaży biletów sięgnęły prawie 40 milionów dolarów. Jednak tym, co przykuło uwagę jego reżysera Alexa Kendricka, są historie nawróceń. Kendrick powiedział, że po pewnym seansie, na który przyszedł trener college’u ze swoją drużyną, około pięćdziesiąt osób oddało życie Jezusowi.

„Gdy film dobiegł końca, trener wstał i powiedział: ‚Jeśli obejrzałeś ten film i nie jesteś pewien, na czym opiera się twoja tożsamość – i jeśli chcesz ostatecznie ustalić to z Bogiem, który cię kocha – przyjdź tutaj i pomódl się z nami'” – powiedział Kendrick w wywiadzie dla „Christian Headlines”. „Odpowiedziało około pięćdziesiąt osób, a to był tylko jeden pokaz”.

Kendrick dodał, że jego zespół produkcyjny otrzymał „więcej raportów, niż potrafi zliczyć, o grupach kościelnych, które przyprowadzają ludzi do kin i po zakończeniu seansu robią zaproszenie, a ludzie na miejscu podejmują decyzje dla Chrystusa”.

Bracia Kendrick stali się znani z produkcji filmów opartych na wierze, a z ich wytwórni wyszły już takie tytuły, jak „Ognioodporny” (Fireproof), „Boska interwencja” (Facing the Giants), „Flywheel” (Koło zamachowe) i „Odważni” (Courageous).

Alex dość obszernie mówił o mocy wiary w filmie, a we wcześniejszej rozmowie z Faithwire stwierdził, że celem każdego projektu jest wywyższenie małżeństwa jako błogosławieństwa od Boga i modelu spełnienia w związku.

„[Bóg] posługuje się małżeństwem, by nas ostrzyć, kształtować, czynić bardziej owocnymi, byśmy mieli rodziny i mogli je rozwijać” – powiedział Alex Kendrick w rozmowie z Faithwire podczas premiery filmu „Overcomer”, która odbyła się w Dallas w sierpniu tego roku. „Dlatego jeśli jest coś, co możemy zrobić w naszych filmach, by zachęcić małżeństwa do szukania pobożności, szukania Bożej definicji miłości i Bożych zasad, będziemy to robić”.

Autor: Will Maule, Faithwire

Źródło: CBN News

Dane filmu

reżyseria: Alex Kendrick

scenariusz: Alex KendrickStephen Kendrick

gatunek: Dramat

produkcja: USA

premiera: 22 sierpnia 2019 (świat)