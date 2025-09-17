Rezerwista ukarany za stwierdzenie, że „mężczyźni nie mogą rodzić dzieci”

Sąd federalny w Teksasie zdecydował, że sprawa amerykańskiego rezerwisty Sił Powietrznych, który twierdzi, że został ukarany za wypowiedź „mężczyźni nie mogą rodzić dzieci”, może toczyć się dalej.

Sędzia Amos Mazzant odrzucił wniosek o oddalenie pozwu Jace’a Yarbougha. W swoim wystąpieniu z 2021 r., podczas ceremonii emerytalnej na Hawajach, Yarbough — w mundurze, ale jako nieaktywny rezerwista — mówił m.in. o „wojnie kulturowej” w armii, stwierdzając też, że „chłopcy nie powinni mieć dostępu do damskich szatni”.

Po skardze uczestnika uroczystości Yarbough został formalnie upomniany. Twierdzi, że było to naruszenie jego prawa do wolności słowa i wyrazu religijnego.

Sędzia Mazzant uznał, że sprawa dotyczy granic wolności słowa w kontekście wojskowym, szczególnie gdy wypowiedzi pochodzą od żołnierza niebędącego na służbie. Podkreślił też, że obowiązuje konieczność „ostrej ochrony Pierwszej Poprawki”.

Reprezentująca Yarbougha organizacja First Liberty Institute oceniła decyzję jako „krok w stronę zwycięstwa”. Jak wskazano, kara wymierzona za prywatną wypowiedź w prywatnym miejscu to naruszenie konstytucji.

W armii USA obowiązują zasady ograniczające działalność polityczną w mundurze — zarówno dla żołnierzy czynnych, jak i rezerwistów.

