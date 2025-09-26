Revival Music Co. wydaje singiel i teledysk „Overcomer”

Terrance Howell i Jesse Wood od lat wspierają artystów oraz wytwórnie w osiąganiu sukcesów na scenie muzyki gospel i chrześcijańskiej. Jako doświadczeni producenci i promotorzy, założyli Revival Music Company (RMC), realizując kampanie radiowe i promocyjne, które zdobyły wysokie pozycje na listach Billboardu. Dziś ich firma nieustannie się rozwija – w ramach RMC działa już także niezależna wytwórnia płytowa, która kompleksowo obsługuje projekty muzyczne.

Najświeższym owocem działalności RMC jest singiel „Overcomer” – poruszająca pieśń uwielbieniowa nagrana przez zespół wokalistów i muzyków skupionych wokół wytwórni. To utwór, który zaprasza słuchaczy do zanurzenia się w przesłaniu zwycięstwa – pieśni zrodzonej z realnych zmagań i osobistych przełomów. To głos, którego tak wielu dziś potrzebuje usłyszeć: „Nie jesteś sam!”

„Overcomer” niesie ze sobą potężny przekaz – teksty nasycone fragmentami Pisma Świętego i poruszające melodie przypominają, że nawet w najciemniejszych dolinach życia, ostatnie słowo należy do wiary. To pieśń dla tych, którzy zmagają się z żałobą, niepewnością, chorobą, lękiem czy wyczerpaniem – ale wciąż mają odwagę wierzyć, że Bóg nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Każdy wers tej pieśni został stworzony z myślą o tym, by towarzyszyć utrudzonym i podnieść tych, którzy czują się zapomniani.

– „Overcomer” trafia w samo serce osób przechodzących przez intensywne zmagania i próby – mówi Terrance Howell. – Chcemy was zachęcić: przed wami jaśniejszy dzień i przetrwacie to, bo żaden oręż wymierzony przeciwko wam nie przyniesie skutku. Niech ta pieśń stanie się wezwaniem do przebudzenia, które już się rozpoczęło. Dołączcie do nas i nieśmy razem nadzieję innym.

Singiel „Overcomer” jest już dostępny we wszystkich serwisach muzycznych online. Oficjalny teledysk można obejrzeć na kanale YouTube Revival Music Company.

Niezależnie od tego, czy właśnie stajesz do walki, czy niesiesz blizny wielu lat – „Overcomer” został napisany właśnie dla ciebie. To obietnica w ruchu. Linia ratunkowa zamknięta w melodii. Przypomnienie, że ten sam Jezus, który pokonał śmierć, żyje w tobie – byś i ty mógł zwyciężać.

Źródło: TCB