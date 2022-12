Restauracja nie obsłużyła chrześcijańskiej organizacji, bo ta nie popiera LGBT i aborcji

Restauracja z Virginii (USA) odmówiła usług organizacji chrześcijańskiej ze względu jej stanowisko wobec tradycyjnego małżeństwa i ochrony świętości życia.

Organizacja Family Foundation zarezerwowała miejsce na prywatne przyjęcie dla sponsorów, mające odbyć się 30 listopada w Metzger Bar and Butchery w Richmond w stanie Virginia. Na kilka godzin przed ustalonym przybyciem gości, Fundacja została powiadomiona, że restauracja „nie jest skłonna” ich obsłużyć.

Prezeska Family Foundation, Victoria Cobb, napisała na blogu organizacji, że ktoś z Metzger Bar zrobił wywiad na ich temat.

„Zrobili krótki wgląd, dowiedzieli się, kim jesteśmy. Występujemy w obronie życia i nie będziemy się z tego tłumaczyć, i opowiadamy się za tradycyjnym małżeństwem” – powiedziała Cobb w rozmowie z Daily Signal.

„Około półtorej godziny przed ustalonym rozpoczęciem przyjęcia, jeden z właścicieli restauracji zadzwonił do naszego zespołu, by odwołać wydarzenie” – napisała Cobb na blogu organizacji.

Restauracja Metzger Bar and Butchery wypowiedziała się na Instagramie, próbując obronić swoją decyzję odrzucenia chrześcijańskiego klienta.

„Zawsze odmawiamy obsługi, jeśli nasz personel jest postawiony w kłopotliwej sytuacji lub nie czuje się bezpiecznie, i właśnie to było motywem naszej decyzji” – napisano. „Wiele osób z naszego personelu to kobiety i/lub członkowie społeczności LGBTQ+. Cały nasz zespół to ludzie posiadający swoje prawa, którzy zasługują na godność i bezpieczne środowisko pracy. Szanujemy ustanowione prawa naszych pracowników jako istot ludzkich i dążymy do stworzenia środowiska pracy, w którym mogą wykonywać swoje obowiązki z godnością, w atmosferze komfortu i bezpieczeństwa”.

Oburzeni zachowaniem restauracji

Cobb powiedziała, że ludzie byli oburzeni zachowaniem restauracji, która „chce robić w drzwiach test lakmusowy”.

„Każdy powinien być zaniepokojony, jeśli komuś odmawia się obsługi z powodu jego polityki” – powiedziała.

Cobb porównała decyzję restauracji do rozporządzeń z lat 50. i 60. ubiegłego wieku, które na podstawie rasy odmawiały obsługi czarnoskórych.

„Witamy w XXI wieku, w którym ci, którzy prawdopodobnie uważają się za ‘postępowych’, próbują odtworzyć środowisko z lat 50. i początku lat 60. ubiegłego wieku, gdy odmawiano obsługi restauracyjnej z powodu czyjejś rasy” – napisała.

„Witamy w podwójnym standardzie lewicy, zgodnie z którym część uważa, że Jack Phillips musi wykonać zamówienie na tort na ceremonię ślubną pary homoseksualnej, a z drugiej strony, każda dowolna firma może odmówić dostarczenia podstawowych produktów i usług tym, którzy wyznają biblijne wartości na temat małżeństwa”.

Wspieranie polityki przez restauracje nie jest nowością.

Jak donosiło CBN News w 2018 roku, gubernator elekt stanu Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, powiedziała, że została wyrzucona z restauracji Red Hen w Virginii, ponieważ pracuje dla byłego prezydenta Donalda Trumpa jako sekretarz prasowy Białego Domu.

Właścicielka restauracji, Stephanie Wilkinson, napisała, że jej zdaniem Sanders jest „osobą, której czyny w służbie naszego kraju łamią podstawowe standardy człowieczeństwa” – relacjonował „The Washington Post”.

Wcześniej tego samego roku, CBS donosiło, że pewien sędzia zajął stronę nowojorskiego baru, który wyrzucił klienta za noszenie czapki z napisem „Przywróćmy wielkość Ameryce”, wyrażając poparcie dla prezydenta Donalda Trumpa.

Cobb powiedziała Daily Signal, że Amerykanie powinni być zszokowani tego typu zachowaniem.

„Wszyscy musimy mieć podwyższone poczucie świadomości, że obecnie tworzy się spolaryzowane środowisko” – stwierdziła. „Naprawdę powinniśmy być odważni i nadal wyznawać swoje poglądy, i nie pozwolić, by te złowieszcze działania dotykały tych, którzy wierzą w coś, co w pewnych świeckich kręgach może nie być popularne”.

„Większość mieszkańców Virginii z przyjemnością siada do wspólnego posiłku z tymi, z którymi się nie zgadzają. To zajście nie odzwierciedla serca wolności, jaką chcemy widzieć w naszej kulturze i naszym społeczeństwie” – dodała.

Autor: Talia Wise

Źródło: CBN News

