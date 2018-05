Republika Środkowoafrykańska: Kardynał apeluje o pokój po zabójczych atakach

Pięć lat po wybuchu walk w Republice Środkowoafrykańskiej nasilają się zamieszki. Kościoły i duchowieństwo są często atakowani. Kardynał Dieudonné Nzapalainga, arcybiskup stolicy Bangi, wezwał do pokoju podczas nabożeństwa pogrzebowego w dniu 13 maja.

71-letni ksiądz i mediator wśród ofiar

Stolica kraju Bangi od dawna uważana była za bezpieczną.

Atak z 1 maja został prawdopodobnie wywołany incydentem, w którym siły pokojowe ONZ zraniły dowódcę lokalnej milicji podczas kontroli pojazdu. Jego zwolennicy zaatakowali żołnierzy i szturmowali teren kościoła Notre Dame de Fatima, w którym odbywało się nabożeństwo. Zginęło 17 osób w tym ksiądz Albert Toungoumalé-Baba (71) a rannych zostało około 100 innych uczestników nabożeństwa. Ksiądz działał od dziesięcioleci jako przewodniczący kościelnej komisji ds. pokoju i pojednania w tym kraju. Wśród obecnych na nabożeństwie była żona prezydenta Tina Touadéra i Francis Bozizé, syn prezydenta Francois Bozizégo, obalonego w 2013 roku. Zarówno matka jak i syn nie doznali obrażeń. Krwawy czyn spowodował falę przemocy, w trakcie której zginęło kolejnych siedem osób, spłonął meczet, a wiele prywatnych domów i posiadłości uległo dewastacji.

Wzór Jezus: „Musimy prosić o przebaczenie dla wrogów”

W niedzielę nabożeństwo pogrzebowe odprawił kardynał Dieudonné Nzapalainga. Rozmawiając z chrześcijańskim serwisem World Watch Monitor kardynał dodał, że jest to dla niego okazja do wspólnej modlitwy i żałoby wraz z członkami danego kościoła. „Był to również moment, aby zebrać wszystkich i powiedzieć im: „Nie zapominajcie, jesteście w sercu Boga. ‘On jest Panem życia’. Musimy prosić o przebaczenie dla [napastników] jak to czynił Chrystus prosząc o przebaczenie win dla swoich wrogów”.

Po zamachu z 1 maja kardynał potępił ten czyn we wspólnym oświadczeniu z Omarem Kobine Layamą, najwyższym imamem kraju, i Nicolasem Guérékoyamé-Gbangou, przywódcą Sojuszu Ewangelicko-Augsburskiego.

W marcu 17 osób zginęło w zamachu na kościół niedaleko miasta Bambari. Zaledwie kilka dni temu bezpośrednio w Bambari miały miejsce kolejne zamieszki, podczas których byli bojownicy Séléka zamordowali co najmniej dziesięciu chrześcijan. Wcześniej dwóch członków plemienia Fulani zostało zamordowanych i znaleziono ich martwych w niewyjaśnionych okolicznościach.

Ostrej krytyce poddani są członkowie sił pokojowych ONZ. Podczas wizyty Sekretarza Generalnego ONZ António Guterresa w październiku ubiegłego roku przywódczyni opozycji Anicet-Georges Dologuélé oskarżyła żołnierzy o sympatyzowanie z częścią przestępców – „z powodu kultury, religii lub interesów gospodarczych”.

Republika Środkowoafrykańska zajmuje obecnie 35. miejsce (w poprzednim roku: 34.) wśród krajów, w których prześladuje się chrześcijan za ich wiarę.

Źródło: World Watch Monitor, Open Doors

Prosimy, módlcie się za chrześcijan w Republice Środkowoafrykańskiej:

Módlmy się o pocieszenie i uzdrowienie dla rannych i krewnych ofiar.

Módlmy się za chrześcijan, zwłaszcza wiodących duchownych, aby ich głosy mogły być słyszane i aby szerzyć pojednanie i pokój na wzór Jezusa.

Módlmy się o rząd i władze, aby zjednoczyć i ustabilizować kraj.