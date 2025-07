Rend Collective wydaje „Wild Love”

Zespół uwielbieniowy z Irlandii Północnej, Rend Collective, wypuściło 18 lipca swój najnowszy utwór zatytułowany „Wild Love”. Projekt inspirowany jest serią „Lew, Czarownica i Stara Szafa” autorstwa C.S. Lewisa.

„Dorastałem zaledwie kilka minut drogi od miejsca narodzin C.S. Lewisa w Irlandii Północnej, więc seria o Narnii towarzyszyła mi przez całe dzieciństwo. Ten cytat całkowicie odmienił moje postrzeganie Boga.

On nie jest oswojonym lwem. Nie da się go łatwo zaszufladkować. Jest godny zaufania, ale nieprzewidywalny. Nie jest udomowionym religijnym pupilem, który spełnia nasze zachcianki. Jest większy i lepszy niż to. Innymi słowy, to dziki Bóg, którego miłość do nas jest równie dzika.”

– Rend Collective