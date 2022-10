Recenzja: Steven Curtis Chapman i płyta „Still”

Steven Curtis Chapman, najbardziej nagradzany chrześcijański artysta muzyczny, wraca z nowym albumem studyjnym „Still” (na rynku od 14 października). Zawarte na nim utwory mówią o nadziei i przypominają o Bożej wierności. Jako jeden z prekursorów chrześcijańskiej branży muzycznej, Chapman po raz kolejny nie zawiódł. Pod względem muzycznym, płyta „Still” jest energetyczna i optymistyczna, jednocześnie niosąc mocny, zachęcający przekaz. Chapman dociera do głębi swojego świadectwa, dzieląc się historiami prosto z serca, co jest wyraźnie widoczne w wymownej i prostej liryce każdej piosenki. Jeśli istniały jakiekolwiek obawy co do „Still”, Chapman nie ma powodu do niepokoju. To piękna płyta, a fani jego wcześniejszej muzyki, słuchając utworów takich jak „I Will Be Here” i „Dive”, nie będą mogli się od nich oderwać.

Przekazuje mocną prawdę

Ścieżka tytułowa „Still” zaczyna się od delikatnych dźwięków gitarowych, stopniowo rozwijając się i rozbudowując. Tekst oparty na jednym prostym słowie „still”(„nadal”) przekazuje mocną prawdę: bez względu na to, co się dzieje, Bóg jest nadal dobry. Muzycznie to kompozycja lekka i optymistyczna, co jeszcze bardziej wzmacnia jej przekaz. To utwór przypominający o wierności Pana w każdym okresie życia.

Utwór „Kindness” otwierają łagodne tony fortepianowe i ikoniczny głos Chapmana. Muzyk zachęca słuchaczy do zastanowienia, jak wyglądałoby życie, gdybyśmy w każdej sytuacji praktykowali życzliwość. To proste, lecz jednocześnie mocne przesłanie, jakie nasz świat znowu potrzebuje usłyszeć. Również i tutaj Chapman wyraża swój przekaz dzięki doskonale napisanej muzyce i słowach.

Szósta piosenka, „Running After You”, kontynuuje energetyczny, optymistyczny styl płyty. Harmonizuje z głównym tematem albumu, mówiącym o burzeniu murów i łamaniu barier, jakie mogą tworzyć się między chrześcijanami. Dzięki mocy miłości Jezusa, możemy kochać swoich bliźnich i okazywać życzliwość, jaka nie tylko czyni świat lepszym, ale też kieruje ludzi do Chrystusa.

Chapman wzywa słuchaczy

Utwór „Love Now” zaczyna się od historii o śmierci kogoś bliskiego i przypomnienia, że „wszystko, co mamy, to dzień dzisiejszy”. Kolejne słowa zwracają uwagę na stan obecnego świata, w którym „chwile, które mamy tuż przed sobą” są tym, co liczy się najbardziej. Chapman wzywa słuchaczy, by „kochali teraz”, w każdej chwili, jaką dostają. Jego liryka zawiera pewien element narracji, jakiego nie przekazuje żaden inny artysta. Proste, lecz niezwykle aktualne przesłania obecne w każdej piosence dowodzą, że Chapman rzeczywiście wie, co robi, i pozwala, by Pan przez niego działał i mówił.

„Trying to Get Back Home” jest ostatnią piosenką na nowym albumie Chapmana „Still”. To łagodniejsza kompozycja z lekkimi dźwiękami gitarowymi i spokojnym podkładem elektronicznym, stanowiącym tło dla ścieżek wokalnych Chapmana, która stopniowo rozwija się wraz z postępem utworu. Przekaz piosenki mówi o podróży „w próbie powrotu do domu” i zawiera słowa, które prawdziwie trafiają do słuchaczy: „Bądź życzliwy dla siebie i dla innych na tej długiej i krętej drodze”. Ostatecznie, tekst obejmuje całe przesłanie „Still”: bez względu na to, co stanie się na drodze zwanej życiem, Bóg jest nadal dobry.

Chapman wciąż jest aktywny

Myśląc o branży muzyki chrześcijańskiej, nazwisko Stevena Curtisa Chapmana nie może ujść naszej uwadze. Po dziesięcioletniej karierze muzycznej i przetarciu ścieżek dla dzisiejszych artystów chrześcijańskich, Chapman wciąż jest aktywny i tworzy muzykę, która jest jednocześnie doskonała muzycznie i znacząca lirycznie. „Still” to płyta, która w pełni wyraża tę prawdę, niosąc głęboki przekaz, by pamiętać o wierności Pana bez względu na okoliczności życia, a każda piosenka wspaniale wpisuje się w ten nadrzędny temat. „Still” Stevena Curtisa Chapmana to album obowiązkowy, dostępny również w streamingu.

Autor: Sarah Baylor

Źródło: The Christian Beat

Na płycie:

Welcome Back To Wonder

Still

Don’t Lose Heart

I’m Alive

Kindness

Running After You

Unfixables

Love Now

Where Else Could I Go

A Desperate Benediction (Peace On Earth)

Living Color

Trying To Get Back Home

Inne:

Nichole Nordeman i jej płyta „Every Mile Mattered”