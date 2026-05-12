Räsänen odwołuje się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka za skazanie za „mowę nienawiści”

Fińska parlamentarzystka Päivi Räsänen zapowiedziała w czwartek (7 maja), że odwoła się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka od wyroku fińskiego Sądu Najwyższego w sprawie „mowy nienawiści”.

26 marca Sąd Najwyższy, stosunkiem głosów 3 do 2, uchylił dwa wcześniejsze wyroki uniewinniające i uznał Räsänen za winną wyrażania biblijnych poglądów na małżeństwo i etykę seksualną w broszurze kościelnej sprzed 20 lat.

Skazany został również luterański biskup Juhana Pohjola z Ewangelicko-Luterańskiej Diecezji Misyjnej Finlandii, który opublikował broszurę w 2004 roku – podała organizacja prawnicza ADF International.

– Odwołam się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wierzę, że Trybunał uzna konieczność ochrony wolności słowa i religii w Finlandii oraz w całej Europie. Pokojowe wyrażanie przekonań nie powinno być uznawane za przestępstwo – powiedziała Räsänen.

Była minister spraw wewnętrznych Finlandii podkreśliła, że uznawanie opinii za przestępstwo poważnie ogranicza wolność słowa, zaznaczając jednocześnie, że inni mają prawo krytykować jej poglądy.

Sąd nałożył na Räsänen i Pohjolę grzywny liczone w tysiącach euro oraz nakazał usunięcie i zniszczenie zakwestionowanych publikacji. Räsänen musi zapłacić 1,8 tys. euro, co odpowiada 20 dniom wynagrodzenia, a także pokryć koszty postępowania.

Podobną karę otrzymał Pohjola, natomiast jego wydawnictwo – Fińska Fundacja Luterańska – zostało ukarane grzywną w wysokości 5 tys. euro. Sąd uznał, że doszło do „udostępniania publicznie tekstu obrażającego określoną grupę”.

Räsänen zwróciła uwagę, że wyrok ma bezprecedensowy charakter. Sąd częściowo ocenzurował broszurę „Mężczyzną i kobietą stworzył ich” i zakazał jej publikacji w obecnej formie. Jednocześnie uznano za zgodny z prawem jej wpis w mediach społecznościowych, w którym – odwołując się do pierwszego rozdziału Listu do Rzymian – krytykowała poparcie Kościoła ewangelicko-luterańskiego dla wydarzenia Gay Pride.

Choć Sąd Najwyższy przyznał, że broszura nie nawoływała do przemocy ani wrogości, uznał jej treść za obraźliwą wobec osób homoseksualnych jako grupy. Räsänen odrzuciła tę ocenę, podkreślając, że w publikacji znalazło się stwierdzenie o równej wartości wszystkich ludzi.

Polityk oceniła, że wyrok wprowadza niejasność do prawa, zwracając uwagę, że dziewięciu z 12 sędziów orzekających we wszystkich instancjach nie dopatrzyło się w broszurze przestępstwa.

Räsänen zasiada w fińskim parlamencie od 31 lat. Jest lekarzem i babcią 12 wnucząt. Postępowania karne przeciwko niej trwają od siedmiu lat.

– Moje teksty nie wynikają z nienawiści, lecz z troski oraz chęci zachęcania wspólnot kościelnych do otwartości i miłości bliźniego – powiedziała.

Podziękowała także swojemu zespołowi prawnemu i organizacji ADF International, deklarując dalszą walkę przed sądem „ze spokojem i ufnością”.

Źródło: Christian Daily