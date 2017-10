Raport Kirche in Not: nasila się prześladowanie chrześcijan

W ciągu kilku ostatnich lat sytuacja wyznawców Chrystusa na świecie uległa jeszcze większemu pogorszeniu. Wynika to z najnowszej publikacji Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Nosi ona tytuł: „Prześladowani i zapomniani. Raport o chrześcijanach uciskanych za swą wiarę w latach 2015-2017”.

W tym czasie padali oni ofiarą „fundamentalizmu, nacjonalizmu religijnego,

reżimów totalitarnych oraz przemocy wprost czy pośrednio finansowanej przez Zachód, jak też niezdolności zachodnich rządów, by pohamować ludobójstwo na Bliskim Wschodzie i gdzie indziej” – czytamy w raporcie Kirche in Not. Zwraca się tam uwagę m.in. na stałe malenie liczby chrześcijan w Syrii, jak też w Iraku, gdzie nie można wykluczać, że do roku 2020 nie będzie ich już wcale. Państwa te należą do 13, w których sytuacja jest najgorsza. Obok krajów muzułmańskich czy komunistycznych, jak Chiny, Korea Północna i Erytrea, są wśród nich również Indie.

za Rad. Watykanskie