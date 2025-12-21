Raport: Chrześcijanie w Turcji narażeni na przemoc i systemową dyskryminację

Europejskie Centrum Prawa i Sprawiedliwości (ECLJ) opublikowało raport o prześladowaniach chrześcijan w Turcji, zbieżny z wizytą papieża Leona IV z okazji 1700-lecia Soboru Nicejskiego.

Raport wskazuje na „znormalizowaną nienawiść” wobec chrześcijan i liczne akty przemocy, m.in. ataki z bronią, groźby, napady na duchownych czy wandalizm wobec kościołów. Przykłady to m.in. zamach na kościół Santa Maria w Stambule (styczeń 2024) oraz ataki na wspólnotę protestancką w dzielnicy Çekmeköy.

W dokumencie podkreślono, że przestępstwa rzadko są klasyfikowane jako motywowane nienawiścią, co pogłębia poczucie zagrożenia wśród chrześcijan. Problemem pozostaje też mowa nienawiści w mediach i edukacji, gdzie islam bywa utożsamiany z tożsamością turecką. Konwertyci z islamu są szczególnie narażeni na przemoc, również ze strony rodzin.

Raport przywołuje historyczne tło marginalizacji – od ludobójstwa Ormian (1915), przez wywłaszczenia i wykluczenie prawne, po współczesne wydalanie duchownych i misjonarzy. Liczba chrześcijan w Turcji spadła z 20% populacji na początku XX w. do 0,3% obecnie.

ECLJ krytykuje interpretację Traktatu Lozańskiego jako podstawy do nadzoru państwa nad religią i marginalizacji wspólnot chrześcijańskich, także tych oficjalnie uznanych.

Turcja zajmuje 45. miejsce w rankingu krajów najbardziej niebezpiecznych dla chrześcijan (Open Doors 2025). Na konferencji OBWE w Warszawie ECLJ alarmowało, że chrześcijanie postrzegani są jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, co podsyca przemoc i dyskryminację.

Organizacja apeluje o uznanie osobowości prawnej wspólnot chrześcijańskich, ochronę ich własności oraz wdrożenie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Przykładem dyskryminacji jest odmowa rejestracji gruntu należącego do ormiańskiej fundacji szpitalnej w dzielnicy Üsküdar w Stambule.

Autorstwa Chrisa Eyte’a

Źródło: Christian Daily