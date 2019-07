Raport brytyjskiego rządu: chrześcijanie najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie

Według raportu, który opracował brytyjski rząd, chrześcijanie to najbardziej prześladowana grupa religijna na świecie. Dodatkowo prześladowania te stają się coraz bardziej nasilone.

Dokument opublikowano w Rzymie podczas spotkania, które Ambasada Brytyjska zorganizowała w Bazylice św. Bartłomieja.

W raporcie opisano wiele czynników stojących za dyskryminowaniem chrześcijan, między innymi agresywny nacjonalizm i nasilanie się muzułmańskiego ekstremizmu.

– To, przez co przechodzą mniejszości chrześcijańskie, to pomnożenie tego, czego doświadczają inne mniejszości religijne – powiedziała Sally Axworthy, brytyjska ambasador. – Więc cierpienia chrześcijan wiążą się najczęściej z łamaniem praw człowieka.

Raport zachęca, aby rząd Zjednoczonego Królestwa był gotowy nałożyć sankcje na kraje, które prześladują chrześcijan.

W dokumencie jest też napisane, że rząd brytyjski powinien ustalić definicję dyskryminacji i prześladowania chrześcijan podobną do islamofobii czy antysemityzmu. Dyplomaci brytyjscy powinni być także szkoleni, aby znali kwestie związane z religią i lepiej rozumieli skalę i istotę problemu.

Raport zachęca także, aby Wielka Brytania nakłoniła Radę Bezpieczeństwa ONZ do stworzenia odpowiedniej rezolucji. Dzięki temu rządy krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej chroniłyby chrześcijan i inne prześladowane mniejszości.

Jeremy Hunt, brytyjski minister spraw zagranicznych, zlecił stworzenie raportu, aby zbadać nasilenie i istotę zjawiska prześladowania chrześcijan. Ma to na celu także uzyskanie w tej sprawie odpowiedzi rządu brytyjskiego.

Hunt powiedział, że jeśli zostanie premierem, wcieli w życie rekomendacje z raportu. Zgodził się także, że chrześcijanie to najbardziej prześladowana grupa religijna na świecie.

Minister wierzy także, że Zjednoczone Królestwo musi zająć bardziej zdecydowane stanowisko w kwestii prześladowania chrześcijan.

– Nieprzemyślana poprawność polityczna, przez którą nie stajemy po stronie prześladowanych na innych kontynentach chrześcijan, musi się zakończyć – powiedział w rozmowie z The Guardian. – W Wielkiej Brytanii wszyscy czerpiemy korzyści z życia w tolerancyjnym, różnorodnym społeczeństwie. Nie powinniśmy obawiać się promowania tych wartości za granicą. To smutne, że w dzisiejszych czasach chrześcijanie są najbardziej prześladowaną grupą religijną. Bardzo chcę pokazać, że jesteśmy po ich stronie.

Open Doors USA, organizacja, która monitoruje prześladowanie chrześcijan na świecie, zakłada, że średnio 345 chrześcijan ginie co miesiąc z powodu swojej wiary.

Autor: Steve Warren

Źródło: CBN News