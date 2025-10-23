Raper Daddy Yankee stawia Ewangelię w centrum: „Nie mogę się nawrócić i milczeć”

Trzy lata po oddaniu życia Jezusowi Chrystusowi, Daddy Yankee zapowiada, że zamierza „tworzyć muzykę z przesłaniem”.

Artysta, który dziś występuje pod swoim prawdziwym imieniem — Ramón Ayala — to gwiazda reggaetonu, uznawana za jednego z twórców popularności tego gatunku na całym świecie.

„Każdy, kto jest w wierze, powinien iść do świata i głosić Ewangelię” — powiedział artysta w rozmowie z magazynem Billboard.

„Nie mogę się po prostu nawrócić i milczeć, rozumiesz? Tu nie chodzi tylko o tworzenie muzyki chrześcijańskiej — wyzwanie polega na tym, by uczynić Królestwo Boże częścią kultury popularnej” — wyjaśnił. „Moim celem wcześniej było zrewolucjonizowanie branży, kiedy mówiono mi, że to niemożliwe. Dziś jestem w podobnej sytuacji, ale z innym celem: zrewolucjonizować i na nowo zdefiniować wszystko”.

Jak wcześniej informował CBN News, Daddy Yankee ogłosił zakończenie kariery muzycznej w 2022 roku, rezygnując z pseudonimu scenicznego i oddając swoje życie Bogu.

Według Billboardu, jego ostatnim albumem był Legendaddy, wydany właśnie w tym roku. Mimo że trasa promująca płytę przyniosła ponad 197 milionów dolarów przychodu i sprzedała 1,9 miliona biletów, Ayala odszedł z branży z głębszego powodu.

Podczas finałowego koncertu pożegnalnego w Coliseo de Puerto Rico zacytował słowa z Ewangelii Marka 8:36: „Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat zyskał, a na duszy szkodę poniósł?”. Następnie dodał: „Dlatego dzisiaj wyznaję i nie wstydzę się powiedzieć całemu światu, że Jezus żyje we mnie i że chcę żyć dla Niego”.

„Wszystkie narzędzia, które posiadam — muzyka, media społecznościowe, platformy, mikrofon — wszystko to, co dał mi Jezus, teraz należy do Jego Królestwa” — powiedział wówczas publiczności.

Obecnie 49-letni artysta wciela te słowa w życie.

Oficjalny powrót do muzyki ogłosił podczas tegorocznego Billboard Latin Music Week 2025.

Po raz pierwszy od trzech lat portorykański muzyk, znany m.in. z przebojów Gasolina i Despacito, wystąpi na żywo w telewizji — koncert zaplanowano na 23 października. Zaledwie kilka dni wcześniej, 16 października, ukazał się jego nowy album zatytułowany Lamento En Baile („Żałoba w Taniec”).

W rozmowie z Billboardem Ayala ujawnił, że album zawiera utwory o tematyce chrześcijańskiej i inspirowany jest fragmentem z Psalmu 30:11: „Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament, zdjąłeś ze mnie wór pokutny, a przyodziałeś mnie weselem”.

Jak dodał, płyta powstała w czasie, gdy uczył się coraz bardziej polegać na Bogu i wielbić Go nawet w trudnych momentach życia. Dla Ayali jednym z takich doświadczeń było rozwiedzenie się z ukochaną z czasów szkolnych po ponad dwudziestu latach małżeństwa.

„Nigdy nie sądziłem, że znajdę się w takiej sytuacji, ale jednak to się stało” — powiedział. „I to właśnie siła, którą znalazłem w nagrywaniu radosnego albumu w jednym z najbardziej nieoczekiwanych momentów mojego życia, pozwoliła mi odzyskać nadzieję”.

„Kiedy jesteśmy w środku kryzysu, jedną z największych sił jest oddawanie czci i chwały Panu, bo to przynosi radość” — dodał Ayala.

Pierwszy singiel z nowego albumu ukazał się już w lipcu. Utwór zatytułowany Sonríele („Uśmiechnij się”) zachęca słuchaczy, by w obliczu trudności zwracali się do Boga i pokładali w Nim nadzieję.

„To nie jest żaden wielki powrót. To jest prawdziwe połączenie” — podkreślił artysta. — „Życie nie jest idealne, ale trzeba się przez nie uśmiechać. Ta piosenka zrodziła się z codziennego doświadczenia — to moja wiadomość do ludzi, by się nie poddawali, by doceniali drobiazgi i nigdy nie pozwolili nikomu odebrać sobie radości”.

Autor: Talia Wise

Źródło: CBN News