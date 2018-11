Radykalni uczniowie – John R. W. Stott

Radykalni uczniowie – sercem oddani Chrystusowi.

„Radykalni uczniowie” to jego swoisty testament – książka o tym, jak (i dlaczego) powinniśmy naśladować Jezusa oraz żyć w posłuszeństwie Jego nauczaniu. Autor przedstawia osiem dziedzin, w których nasze pełne oddanie postrzega jako obowiązek Kościoła wobec świata. Odsłania też przed nami paradoks kryjący się w radykalnym uczniostwie: oto ewangelia oferuje życie, życie w najwspanialszym z wymiarów; oto odpowiedzialne jej przyjęcie pociąga za sobą śmierć, śmierć dla naszej poprzedniej natury. Prawdziwe chrześcijaństwo jest bowiem powstaniem ze śmierci do życia.

John R. W. Stott (1921–2011),

brytyjski pastor, kaznodzieja i teolog anglikański stał się jedną z najcharakterystyczniejszych postaci ewangelikalnego protestantyzmu ostatnich kilkudziesięcioleci. „Time” zaliczył go do stu najbardziej wpływowych ludzi świata, a polskim Czytelnikom spośród wielu jego książek znany jest bestseler „Chrystus i Ty”.

Niezwykłym jest, że jeden z największych klasyków ewangelikalizmu kończy swoją kilkudziesięcioletnia służbę globalnego nauczyciela wielu pokoleń książką poświęconą UCZNIOSTWU – kwintesencji chrześcijaństwa. Wzruszające, gdy w pożegnalnych z życiem i służbą słowach wypowiada swoje pożegnalne przesłanie. Na kartce papieru zapisuje ostatnie ważne przypomnienie, a wkrótce potem… odkłada pióro… już na zawsze. Uczniostwo rozumiane jako duchowa formacja naśladowców Chrystusa, to nie tylko ostatnie polecenie Mistrza, ale też pierwsze zadanie Jego Kościoła. Droga od niewiary do wiary, dojrzałości, wyposażenia i przywództwa, a w końcu do posłannictwa – to droga wytyczona i przeznaczona tym, którzy poprzez osobistą wiarę w Jezusa stali się nie tylko Jego wyznawcami, ale przede wszystkim naśladowcami.

Poczytuję to sobie za wielki przywilej, że mogę polecić tę książkę polskiemu Czytelnikowi. Czynię to z nadzieją, że dla coraz większej rzeszy chrześcijan naśladowanie Chrystusa w życiu i służbie będzie się stawało ich najważniejszą pasją.

Pastor W. Andrzej Bajenski

