Palce Maitry nagle zatrzymały się na wybranej częstotliwości radia. Słowa prawdy brzmiały w górskim powietrzu, słowa, które mὀwiły, że jest kochana i ma na wieki pokὀj i nadzieję. To przesłanie usłyszane w radiu miało zmieniċ życie Maitry na zawsze.

Po wysłuchaniu programu radiowego wspieranego przez GFA (Gospel For Asia) Maitra doṡwiadczyła mocy działania Ducha Ṡwiętego. Odnalazła nieustający pokὀj. Bóg uzdrowił rὀwnież jej teṡciową dzięki modlitwie lokalnego pastora.

Życie w ciągłym niepokoju

Maitra mieszkała w małej wiosce położonej w gὀrach. Jej mąż i dwaj dorośli synowie pracowali w odległości wielu mil, w innym kraju. Chociaż przyjeżdżali kiedy tylko mogli, Maitra była pozostawiona sama sobie, zajęta opieką nad coraz starszą teṡciową Rajul.

W jej życiu pozbawionym pokoju i radoṡci wiele czasu poṡwięcała na poszukiwanie skutecznej metody uzdrowienia Rajul. Zapraszała religijnych uzdrowicieli, aby odprawili nad nią rytualne modły, a ona sama odwiedziła wiele ṡwiątyń, składając bożkom i boginiom w ofierze kozy i kurczaki.

Maitra miała nadzieję, że składane przez nią ofiary przyniosą uzdrowienie i dzięki nim teṡciowa odzyska zdrowie. Ale czas upływał, a ona uṡwiadamiała sobie, że żadne modły, które odprawiała nie dawały jej tego o czym marzyła. Zamiast uzdrowienia Maitra odkryła, że ciągłe dążenie do uzdrowienia okradało ją z pokoju i radoṡci.

Jednakże w ciągu dnia miała chwile przyjemności, kiedy słuchała tego, co w jej wiosce było najnowocześniejszą technologią: radia, które otrzymała od swojego męża podczas jednej z wizyt.

Program radiowy odmienił jej życie

Pewnego dnia, kiedy Maitra ustawiała stację radiową z muzyką, usłyszała głos speakera. Jej poszukiwanie muzyki ustało. Tam, w jej domu znajdującym się na dalekim wzgὀrzu, zapragnęła posłuchaċ chrześcijańskiego programu wspieranego przez “Ewangelię dla Azji”.

Mówca radiowy mὀwił o miłoṡci Jezusa Chrystusa, Tego, który daje łaskę wiecznej nadziei i pokoju spragnionym sercom. Pokὀj. Tego przez długi czas szukała Maitra. Kiedy na koniec programu mówca modlił siẹ, Maitra także wzniosła swoją modlitwẹ do Jezusa.

Po tym dniu życie Maitry wyraźnie się zmieniło. Zaprzestała chodzenia do ṡwiątyń i zapraszania uzdrowicieli do swojego domu. Zamiast tego, codziennie spędzała czas na słuchaniu programu radiowego, głodna odkrywania kim jest Jezus.

Co roku ponad milion słuchaczy programu radiowego w ramach GFA nawiązują korespondencje z pracownikami GFA. Wielu prosi o modlitwę i poradẹ. Pracownicy odpowiadają na każdy list i za każdą osobę się modlą.

Teṡciowa zaskoczona zmianą

Maitra zmieniła się i to zdezorientowało jej teṡciową. Co się stało z jej synową? Sąsiedzi Maitry rὀwnież patrzyli zaskoczeni. Dlaczego była taka inna? Co sprawiło, ze nastąpiła taka zmiana w jej życiu?

W międzyczasie z wiarą słuchała programu radiowego. Z oddaniem poszukiwała odpowiedzi na pytanie kim jest Jezus i chciała żyć dla Jezusa. Rodziły się pytania, ale nie miała społeczności z chrześcijanami ani też nie miała własnej Biblii.

Pewnego dnia spotkała pastora Gulshana, który prowadzi koṡciὀł oddalony tylko 30 min. od jej domu. Opowiedziała pastorowi o stacji radiowej i o swojej decyzji życia dla Jezusa.

Maitra zaprosiła go, aby odwiedzał jej dom w każdej wolnej chwili i pastor przychodził. Odpowiadał na jej pytania dzieląc się Słowem Bożym i modlił się gorliwie o zdrowie Rajul. Wkrótce Pan Bóg całkowicie uzdrowił Rajul!

Ale jak mają wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w Tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje?

List Ṡw. Pawła do Rzymian 10:14

Maitra powiedziała świadectwo, że Jezus dokonał wielkich rzeczy w jej życiu i życiu jej rodziny. Oddaje Mu chwałẹ za zmianẹ jej życia i cieszy siẹ, że stacja radiowa pokazała jej prawdziwą drogę uzdrowienia i źródło pokoju w Jezusie Chrystusie.

„Dzięki stacji radiowej wspieranej przez GFA poznałam prawdziwego Boga. Jestem odrodzona dzięki jego łasce.” – powiedziała Maitra.

Maitra idzie teraz przez życie z nieustającym pokojem w Jezusie Chrystusie, to ten sam pokὀj, o którym usłyszała w radiu. Teraz regularnie słyszy o Jego miłości, kiedy razem z innymi wiernymi spotyka się, by wielbiċ Pana.

Radio pokonuje bariery

Duch Ṡwięty przychodzi w swojej mocy podczas audycji w radiu wspieranym przez GFA jak i podczas audycji w Radiu Chrześcijanin. Serca i ludzkie życie zostają dotknięte przez Słowo Boże w wielu miejscach.

Radio umożliwia docierania z Dobrą Nowiną do ludzi rozsianych po całym świecie.

Programy radiowe w ramach GFA rozpoczęto nadawaċ w 1986 i dzisiaj można je słuchaċ w 113 jẹzykach w całej Azji. Ponad milion słuchaczy, ludzi takich jak Maitra, pisze lub dzwoni do lokalnych organizacji powstałych w ramach GFA w Azji każdego roku, wyrażając swoje pragnienie poznania Jezusa.

Radio Chrześcijan również nadaje audycje i programy aby przybliżać zainteresowanym Dobrą Nowinę. Jego celem jest zachęcanie wszystkich do nawiązania bliskich relacji z Bogiem.

Ty także możesz mieć swój udział w przybliżaniu ludzi do Tego, który ich kocha. Dołącz to przyjaciół ponaddenominacyjnego Radia Chrześcijanin. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z nami.

Źródło opr. Gospel For Asia