Radio ogromnym wsparciem dla chrześcijan w Korei Północnej

Chociaż „radio” może być w niektórych regionach świata uważane za technologię niemal przestarzałą, nasza partnerska misja Voice of the Martyrs Korea (VOMK) uznaje, że jest to skuteczny sposób przekazywania przesłania Ewangelii w Korei Północnej. Pomimo znacznego ryzyka, około 20 procent mieszkańców Korei Północnej regularnie słucha zagranicznych audycji za pomocą radioodbiorników słuchawkowych. Chociaż nadawanie programów chrześcijańskich jest nielegalne w tym bardzo restrykcyjnym kraju, korzystanie z tych radioodbiorników pozwala osobom prywatnym słuchać programów dyskretnie lub samotnie w ciemności, zmniejszając prawdopodobieństwo wykrycia przez osoby postronne, które mogłyby zgłosić je władzom.

„Słuchanie audycji radiowych na falach krótkich – słuchanie jakichkolwiek zagranicznych audycji radiowych – jest nielegalne i podlega surowym karom” – wyjaśnia pastor Eric Foley z VOMK. Oprócz konsekwencji prawnych rząd Korei Północnej aktywnie działa na rzecz zakłócania sygnałów radiowych, próbując uniemożliwić odbiór audycji. Jednak wiadomości wysyłane przez VOMK nadal przebijają się przez bariery. W 2024 r. ponad połowa jesiennych audycji była odbierana wyraźnie, bez zakłóceń, a w sezonie zimowym 89% audycji można było słuchać bez znaczących zakłóceń.

Zachęcona tymi wynikami organizacja VOMK ogłosiła niedawno rozszerzenie swojej działalności radiowej, dodając piąty codzienny 30-minutowy program nadawany do Korei Północnej. (Ze względów bezpieczeństwa w niniejszym raporcie nie podano szczegółów dotyczących godziny, daty rozpoczęcia i częstotliwości radiowej). W dni robocze nowa audycja będzie składać się z kazań przygotowanych wcześniej przez pierwszych chrześcijan koreańskich (przed ustanowieniem reżimu komunistycznego), a w weekendy będą nadawane nieprzerwane czytanie Biblii. Audycje te nie tylko pozwolą słuchaczom usłyszeć Pismo Święte, ale także umożliwią im przepisanie tego, co usłyszą, dzięki czemu będą mogli stworzyć własne, ręcznie pisane kopie Biblii.

Jako Głos Prześladowanych Chrześcijan od wielu lat wspieramy działania misyjne, jakie VOMK prowadzi wśród Koreańczyków z Północy, w tym nadawanie programów radiowych.

Chwalmy Boga za to, że przesłanie Jego ogromnej miłości – okazanej poprzez życie, ofiarną śmierć i zmartwychwstanie Jego Syna Jezusa – dociera z wielką mocą do Korei Północnej, pomimo wielu prób jego stłumienia. Módlmy się o dalsze wsparcie dla audycji radiowych VOMK i innych form działalności ewangelizacyjnej, a także o ochronę wszystkich osób zaangażowanych w te skuteczne działania misyjne.

Niech słuchacze chrześcijańskich audycji radiowych mają otwarte duchowe uszy i serca, aby ziarno Słowa Bożego mogło zakiełkować i rozkwitnąć w ich życiu. Niech w rezultacie wielu Koreańczyków z Północy przyjmie Jego dar wiecznego zbawienia.

Źródło: Mission Network News, Voice of the Martyrs Korea

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan