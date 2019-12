Rabin brutalnie pobity w Londynie, antysemiccy napastnicy krzyczeli: „Zabić Żydów!”

W piątkowy wieczór 29 listopada, dwóch nastolatków zaatakowało i pobiło ortodoksyjnego rabina, który przyjechał do Londynu z wizytą.

Do napaści doszło w okolicy londyńskiego Stamford Hill. Zajście zgłosiła działająca w tamtym rejonie, ochotnicza, żydowska straż obywatelska Shomirm, która patroluje ortodoksyjne dzielnice w celu powstrzymania antysemickich ataków i innych przestępstw.

Straż zgłosiła, że w trakcie szabatowego ataku, nastoletni sprawcy podobno krzyczeli „zabić Żydów” i obrzucili rabina przekleństwami.

Rabin, którego tożsamość pozostaje nieznana, został przewieziony samolotem do Izraela, a napaść zgłoszono na policję.

Rabin dzielnicy Stamford Hill i prezydent Shomrim, Herschel Gluck, ostro skrytykował brytyjskie władze za brak dostatecznych działań, by zmierzyć się z panującym w Wielkiej Brytanii antysemickim trendem.

„W odniesieniu do rządu, który twierdzi, że przejmuje się antysemityzmem, to kolejny z długiej serii podobnych przypadków, gdy brak jest wiarygodnej reakcji czy konsekwentnego działania, współmiernego do powagi, z jaką władze twierdzą, że traktują tego typu przestępstwa!” – napisał Gluck na Facebook’u.

Niedługo przed tym ostatnim atakiem, Liga Przeciwko Zniesławianiu (Anti-Defamation League – ADL) zgłosiła, że 25 procent Europejczyków posiada „szkodliwe i dominujące”, antysemickie nastawienie.

Badacze dowiedzieli się, że podczas gdy antysemityzm w zachodniej Europie wydaje się być niezmienny, Europa Wschodnia staje się wobec Żydów coraz bardziej wroga.

„Głęboko niepokoi, że około jeden na czterech Europejczyków żywi typ antysemickich przekonań, jakie przetrwały z czasów przed Holocaustem” – powiedział dyrektor naczelny ADL, Jonathan A. Greenblatt. „Te odkrycia służą jako potężny sygnał alarmowy, że trzeba wykonać jeszcze sporo pracy, by wyedukować szczeble zarządcze populacji wielu z tych krajów, aby odrzucały bigoterię przy jednoczesnym odpowiadaniu na naglące potrzeby bezpieczeństwa, gdy dochodzi do coraz liczniejszych przypadków przemocy”.

Autor: Emily Jones

Źródło: CBN News