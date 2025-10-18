Legendarny pub, w którym C.S. Lewis i J.R.R. Tolkien spotykali się i dyskutowali o swoich dziełach, zostanie odrestaurowany

Plany renowacji pubu, w którym niegdyś spotykali się i towarzysko spędzali czas C.S. Lewis i J.R.R. Tolkien, uzyskały oficjalną akceptację.

W komunikacie prasowym opublikowanym przez Ellison Institute of Technology (EIT), należący do amerykańskiego miliardera Larry’ego Ellisona, potwierdzono plany dotyczące pubu The Eagle and Child — znanego lokalnie jako „Ptak i Dziecko” — mieszczącego się w Oksfordzie w Anglii. Lokal pozostaje zamknięty od 2020 roku.

Oznacza to, że zabytkowy pub klasy II, wzniesiony około 1840 roku i często odwiedzany przez członków grupy Inklings z Uniwersytetu Oksfordzkiego, w tym Lewisa i Tolkiena, zostanie ponownie otwarty.

„Wiele złotych wieczorów przy trzaskającym ogniu, z kuflem w dłoni” — tak Lewis wspominał spotkania Inklingsów w tym pubie.

Inklings to grupa oksfordzkich akademików, którzy w latach 30. i 40. XX wieku spotykali się w tzw. „Rabbit Room” na tyłach lokalu, by dzielić się swoimi tekstami i wzajemnie się inspirować.

Uważa się, że to właśnie w tym pubie po raz pierwszy odczytano i poddano krytyce fragmenty „Władcy Pierścieni” Tolkiena, „Z milczącej planety” Lewisa oraz próbne wersje „Lwa, Czarownicy i starej szafy”.

Po wcześniejszym remoncie w 1962 roku grupa przeniosła swoje spotkania do pubu Lamb and Flag, również w Oksfordzie.

Do renowacji The Eagle and Child EIT zaangażował pracownię Foster + Partners, która – jak podano w komunikacie – ma „kontynuować dziedzictwo tego miejsca jako przestrzeni, w której kwitną idee, debata i kreatywność”.

„Projekt zachowuje unikalny charakter pubu The Eagle and Child i z szacunkiem podchodzi do jego wielowarstwowej historii” — powiedział Gerard Evenden, dyrektor studia Foster + Partners.

„Nasze przemyślane działania stworzą całodniowe miejsce spotkań, obejmujące sąsiednią kawiarnię oraz inspirujące przestrzenie pracy EIT na wyższych kondygnacjach. Projekt łączy się poprzez nowo zagospodarowany ogród i odrestaurowane przejście między kawiarnią a pubem – tworząc nowe przestrzenie społeczne, które płynnie funkcjonują od rana do wieczora”.

Odnowiony pub ma ponownie stać się „tętniącym życiem ośrodkiem intelektualnym i towarzyskim”. W ramach inwestycji powstanie nowa sala jadalna, piekarnia i ogród, a także wspólne przestrzenie spotkań dla stypendystów, pracowników i naukowców EIT na wyższych piętrach.

Nad całością czuwać będzie pracownia konserwatorska Donald Insall Associates, która w swoim podejściu stawia na maksymalne zachowanie oryginalnej struktury budynku.

Lżejsze interwencje konserwatorskie mają wzmocnić charakter dwóch zabytkowych saloników pubu oraz słynnego „Rabbit Room”, gdzie niegdyś spotykali się Inklingsi. Odnowiona zostanie również trzecia sala, co pozwoli poszerzyć przestrzeń do wspólnego spędzania czasu.

Na tyłach powstanie nowa jadalnia, która ponownie połączy pub z ogrodem, przekształcając go w miejsce całodziennej aktywności. Przyległe budynki przy St. Giles’ Street 50 i 51 zostaną zaadaptowane na kawiarnię serwującą kawę i wypieki.

Na piętrach nad pubem i kawiarnią znajdą się przestrzenie do nieformalnych spotkań i pracy dla stypendystów, kadry i współpracowników EIT.

„To będzie nowoczesna przestrzeń do prowadzenia badań, dyskusji i współpracy – kontynuacja roli pubu The Eagle and Child jako miejsca spotkań ludzi i idei” — podkreślono w komunikacie EIT.

Autor: Chrisa Eyte

Źródło: Christian Daily