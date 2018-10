Psalmy ziemi – Francine Rivers

Rozważania o tym, jak Bóg przemawia do nas poprzez przyrodę

Od głębin oceanów aż po najdalsze galaktyki – cały wszechświat opowiada o wielkości i dobroci naszego Stwórcy.

Najnowsza książka Francine Rivers to zbiór rozważań na każdy tydzień roku o cudach otaczającej nas przyrody. Autorka licznych bestsellerów po raz pierwszy w swej pisarskiej karierze dzieli się tak osobistymi zapiskami i refleksjami. Zaprasza czytelników do wspólnego odkrywania Bożych tajemnic w skarbach natury i przekonuje, że świadome rozpoznawanie śladów obecności Boga w Jego stworzeniu może naprawdę zmienić nasze życie.

Każdemu rozważaniu towarzyszą zachwycające zdjęcia, cytaty z Pisma Świętego, inspirujące wskazówki i zachęta do modlitwy.

O Autorce:

Francine Rivers jest autorką bestsellerowych powieści, wielokrotnie nagradzaną na świecie i w Polsce – m.in. Nagrodą Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS, a także Złotym Medalem Stowarzyszenia Wydawców Chrześcijańskich ECPA i prestiżową nagrodą RITA. Jej książki zostały przetłumaczone na kilkadziesiąt języków – wśród polskich czytelników szczególną popularnością cieszą się powieści takie jak Potęga miłości i Dziecko pokuty, a także fascynująca saga Rodowód Łaski o pięciu kobietach wymienionych w biblijnej genealogii Jezusa Chrystusa.

Rekomendacje:

„Pięknie wydane Psalmy ziemi zachęcają do spojrzenia na Boga jako Artystę. Cała ziemia i wszechświat są Jego dziełem. Rozważania i modlitwy proponowane przez autorkę zbliżają nas do serca Boga.”

– Agnieszka Karbowiak, kwartalnik „Nasze Inspiracje”

„Gorąco polecam Psalmy Ziemi do czytania na każdy dzień! To nie tylko pokarm dla duszy, ale także dla oczu: barwne zdjęcia czynią z tej książki przepiękny album.”

– Beata Marczak, prezes Stowarzyszenia Wrocławskie Forum Kobiet

Opis

Tytuł: Psalmy ziemi. Rozważania o tym, jak Bóg przemawia do nas poprzez przyrodę

Autor: Francine Rivers

format: 162 x 213 mm

oprawa twarda

ilość stron: 224

cena det.: 49,90 zł

Wydawca: Wydawnictwo Aetos

Przykład

LUBIĘ ZATRZYMYWAĆ SIĘ NA DZIALE WARZYW I OWOCÓW

w naszym sklepie spożywczym i przyglądać się różnym gatunkom jabłek: Golden Delicious, Red Delicious, Granny Smith, Gala, Fuji – wszystkie w różnych kolorach i wszystkie piękne. Czy wiesz, że na świecie istnieje siedem i pół tysiąca odmian jabłek?

Jabłka są bardzo ciekawe także z innego powodu.

Każde nasiono jabłka zawiera zapis genetyczny zupełnie nowego, odmiennego drzewa. Chociaż, jak się wydaje, przeczy to zdrowemu rozsądkowi, to każdy sadownik powie nam, że drzewo, które wyrośnie z nasiona jabłka odmiany Honeycrisp, nie urodzi jabłek tej odmiany i zamiast tego zbierzemy z niego bardzo różne owoce: duże i małe, kwaśne i słodkie, o miękkim lub twardym miąższu. Jedynym sposobem reprodukcji jakiejś konkretnej odmiany jabłoni jest zaszczepienie jej pędu na innym drzewie. Ogromne zróżnicowanie jabłoni nazywa się fachowo heterozygotycznością. To ona sprawia, że jabłonie znajdziemy w każdym miejscu na ziemi, od Kalifornii, przez Nową Zelandię, po Kazachstan. Także każdy człowiek jest jedyny i niepowtarzalny dlatego, że my również jesteśmy heterozygotyczni.

Jabłka nie tylko wspaniale pachną i smakują, ale są też jednym z cudów stworzenia. Każda wyrosła z nasiona jabłoń rodzi jabłka różniące się kolorem, zapachem i smakiem od wszystkich innych. Z czasem ludzie z tego zróżnicowanego Bożego plonu wybrali kilka ulubionych odmian, zaczęli je szczepić i w ten sposób reprodukować. Od tej pory już wiemy, czego możemy spodziewać się po każdym jabłku. Zero niespodzianek.

Nie tak to zaplanował Bóg. On kocha różnorodność – i w jabłkach, i w ludziach. W Psalmie 104 czytamy: „Jak rozliczne są Twoje dzieła, Jahwe” (104:24, Biblia poznańska). Opis stworzenia w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju przedstawia w szczegółach wiele roślin i innych stworzeń uczynionych przez Boga – rośliny „według swego gatunku” i różne zwierzęta lądowe, a także ptaki i zwierzęta zamieszkujące w morzach i oceanach. Bóg mógł stworzyć znacznie prostszy świat natury, jednak zamiast tego stworzył przyrodę odznaczającą się przepychem barw, różnorodnością i niezwykłym wyglądem jej przedstawicieli. Stwarzając ludzi, zadbał o tę samą różnorodność. I chociaż nasza kultura podpowiada nam być może, że musimy wyglądać w pewien określony sposób, by być atrakcyjni dla innych, musimy zachowywać się w określony sposób, by inni nas lubili, lub posiadać te, a nie inne rzeczy, by odnieść sukces, to taka nudna „takosamość” nie odzwierciedla bynajmniej Bożego ideału. Możemy zachwycać się tym, że jesteśmy częścią Jego cudownie różnorodnego stworzenia.

Ilekroć spaceruję po łące, lesie lub parku, zawsze ogarnia mnie nieodparta i wyraźna świadomość tego, że oto z każdej strony otaczają mnie stworzone po mistrzowsku dzieła mojego Ojca. Mam wrażenie, jakby każde drzewo, kamień, rzeka, kwiat, góra, ptak lub źdźbło trawy miały na sobie nieusuwalną etykietę: „Zrobione przez Boga”.

PHILLIP KELLER

PRZEMYŚL

W jaki sposób, twoim zdaniem, nasza kultura zachęca nas do tego, by wszyscy byli tacy sami? Dlaczego tak się dzieje? W jaki sposób różnorodność wyglądu, postaw, talentów i osobowości odzwierciedla charakter Boga?

ZASTOSUJ

W tym tygodniu zaobserwuj różnice między ludźmi w twoim otoczeniu. Czy trudno ci przychodzi docenić któreś z ich – albo twoich własnych – odmiennych cech? Poproś Boga, by pomógł ci docenić wartość zdumiewającej różnorodności Jego stworzenia.

POROZMAWIAJ Z BOGIEM

Panie, czasami odczuwam presję, by dopasować się do osób z mojego otoczenia. Można odnieść wrażenie, jakby istniał tylko jeden właściwy wygląd lub sposób działania. Jestem Ci wdzięczny za to, że stworzyłeś świat odznaczający się taką niesłychaną różnorodnością, wykraczającą daleko poza to, co funkcjonalne lub potrzebne i służące jedynie Twojej i naszej przyjemności! Pomóż mi docenić wartość różnorodności we mnie samym oraz w innych i zachwycić się bogactwem Twojej kreatywności.

Jak liczne są dzieła Twoje, Panie! Ty wszystko mądrze uczyniłeś, ziemia jest pełna Twych stworzeń.

Oto morze wielkie, długie i szerokie, a w nim jest bez liku żyjątek i zwierząt wielkich i małych.

PSALM 104:24-25