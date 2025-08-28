Przywódcy Kościołów: wezwania izraelskiej armii do opuszczenia Gazy to „wyrok śmierci”

Przywódcy Kościołów w Ziemi Świętej ostrzegli, że apele izraelskiej armii, by cywile opuścili Gazę przed planowaną ofensywą, w praktyce oznaczają dla wielu „wyrok śmierci”.

Wspólne oświadczenie wydali Patriarchat Grecko-Prawosławny Jerozolimy oraz Patriarchat Łaciński Jerozolimy. Szczególnie alarmujący jest ich zdaniem los osób chroniących się w nielicznych świątyniach znajdujących się w Strefie Gazy.

Izrael zapowiedział zajęcie całej Gazy siłą, a ofensywa na samo miasto Gaza ma rozpocząć się niebawem. Według władz izraelskich działania te są konieczne, by uniemożliwić ataki Hamasu. Krytycy zwracają jednak uwagę na dramatyczne skutki humanitarne.

Dotychczas w konflikcie zginęły dziesiątki tysięcy osób – w większości cywilów z Gazy. Zniszczone zostały całe dzielnice, a w wyniku ścisłej blokady dostaw pomocowych w enklawie panuje głód.

W Gazie funkcjonują jedynie trzy kościoły – św. Porfiriusza (prawosławny) i Świętej Rodziny (katolicki) stały się w czasie wojny schronieniem dla setek chrześcijan. Wśród chroniących się tam osób są głównie kobiety, dzieci i osoby starsze. Kościół Świętej Rodziny opiekuje się też licznymi osobami z niepełnosprawnościami, pozostającymi pod opieką Sióstr Misjonarek Miłości. Wielu uchodźców jest niedożywionych i osłabionych.

Izrael wezwał cywilów do ucieczki na południe, ale – jak podkreślają przywódcy kościelni – dla osób w takim stanie jest to niewykonalne.

– Opuszczenie Gazy i próba ucieczki na południe byłaby niczym innym, jak wyrokiem śmierci – napisano w oświadczeniu. – Dlatego księża i siostry zdecydowali się pozostać i nadal troszczyć o wszystkich, którzy znajdują się na terenie parafii.

Hierarchowie przyznali, że nie wiadomo, co stanie się z małą społecznością chrześcijan w Gazie i z samymi świątyniami, gdy izraelska ofensywa dojdzie do skutku.

Oświadczenie zakończono apelem o pokój:

– To nie jest właściwa droga. Nie ma usprawiedliwienia dla celowego i przymusowego masowego wysiedlania ludności cywilnej. Czas zakończyć spiralę przemocy, zakończyć wojnę i postawić na pierwszym miejscu dobro wspólne.

Źródło: Christian Today