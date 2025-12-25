Przywódcy Kościoła w Jerozolimie proszą o modlitwę za Ziemię Świętą, gdy powracają uroczystości betlejemskie

Przywódcy Kościołów w Jerozolimie wydali bożonarodzeniowe przesłanie, w którym mówią o swojej nieustającej nadziei na pokój pośród trwającego konfliktu i trudności w całej Ziemi Świętej.

Przywódcy stwierdzili, że pozostają „zdecydowani” głosić orędzie nadziei objawione w narodzeniu Jezusa w Betlejem, pomimo tego, co określili jako „trudne czasy” w regionie.

Dostrzegli oni podobieństwa między obecną sytuacją a biblijną relacją o narodzeniu Jezusa, przywołując anielskie przesłanie skierowane do pasterzy, by odrzucili lęk, oraz zapowiedź „dobrej nowiny o wielkiej radości dla całego ludu”, zapisaną w Ewangelii Łukasza.

Przyjmując z zadowoleniem niedawne zawieszenie broni, które pozwoliło wspólnotom chrześcijańskim w regionie bardziej publicznie obchodzić w tym roku Boże Narodzenie, oświadczenie przestrzegało przed samozadowoleniem, zauważając, że przemoc mimo to trwała.

„Jesteśmy bowiem w pełni świadomi, że pomimo ogłoszonego wstrzymania działań wojennych setki osób nadal ginęły lub doznawały ciężkich obrażeń” – stwierdzili.

„Wielu innych doświadczyło brutalnych ataków wymierzonych w nich samych, ich mienie i ich wolność — nie tylko w Ziemi Świętej, ale także w krajach sąsiednich”.

Przywódcy Kościołów dodali następnie, że pozostają w solidarności z tymi, którzy cierpią, wzywając jednocześnie chrześcijan i „ludzi dobrej woli” na całym świecie do nieustannej modlitwy i zabiegania o pokój w ziemi, w której narodziło się chrześcijaństwo.

Przesłanie wezwało również wierzących doświadczających w tym roku trudności w okresie Bożego Narodzenia, by czerpali siłę ze swojej wiary, wskazując na przykład Chrystusa oraz na biblijne fragmenty mówiące o wytrwałości w czasach cierpienia.

Oświadczenie zakończyło się bożonarodzeniowymi życzeniami dla chrześcijan na całym świecie, wyrażając nadzieję, że ludzie odnajdą radość i pokój dzięki Bożej miłości objawionej w narodzeniu Jezusa w Betlejem.

„My, Patriarchowie i Zwierzchnicy Kościołów w Jerozolimie, idąc za przykładem naszego Pana w Jego Wcieleniu, nadal stoimy w solidarności ze wszystkimi, którzy cierpią i są przygnębieni, i wzywamy chrześcijan oraz innych ludzi dobrej woli na całym świecie, aby wytrwali w modlitwie i zabieganiu o prawdziwy i sprawiedliwy pokój w ojczyźnie narodzin naszego Pana — a także, na całej ziemi” – stwierdzili.

W Betlejem obchody Bożego Narodzenia radośnie powróciły do miasta po dwuletniej przerwie w geście solidarności z Palestyńczykami w ogarniętej wojną Strefie Gazy. Stało się to po zawarciu porozumienia o zawieszeniu broni między Izraelem a Hamasem, które weszło w życie 10 października.

W ramach świątecznych uroczystości na placu Żłóbka, przed Bazyliką Narodzenia Pańskiego w Betlejem, stanęła 15-metrowa choinka.

Bożonarodzeniowe obchody na nowo wzbudziły nadzieję, że proces odbudowy jest tuż za progiem i że turystyka — główne źródło zatrudnienia dla większości rodzin w Betlejem — znów nabierze tempa.

W rozmowie z Jean-Charlesem Putzolu z Radia Watykańskiego burmistrz Betlejem, Maher Nicola Canawati, powiedział: „Po dwóch latach ciszy wierzymy, że na nowo rozpaliliśmy ducha Bożego Narodzenia, ponieważ mieszkańcy Betlejem potrzebowali nadziei – nadziei na lepsze jutro. I właśnie to zrobiliśmy”.”

Źródło: Christian Today