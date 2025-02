Przywódcy ewangelikalni wzywają Trumpa do wznowienia pomocy zagranicznej

Jak informuje Christian Daily, grupa liderów ewangelikalnych wyraziła swoje obawy dotyczące nakazów wstrzymania pracy wydanych przez administrację Trumpa (USA), które wpłynęły na programy pomocy zagranicznej. Obawy te zostały przedstawione po spotkaniu z prezydentem podczas Narodowego Śniadania Modlitewnego, które miało miejsce 6 lutego. Przywódcy ci uznali potrzebę reform, jednak ostrzegli, że nagłe cięcia funduszy mogą zakłócić długotrwałe i skuteczne programy, które ratują życie na całym świecie.

Pastor Gabriel Salguero podkreślił pozytywny wpływ amerykańskiej pomocy zagranicznej na społeczności w Afryce i Ameryce Łacińskiej, zaznaczając, że jest to inicjatywa na rzecz ochrony życia i walki z ubóstwem. Zachęcał prezydenta do wykorzystywania pomocy zagranicznej jako narzędzia do budowania mostów i promowania pokoju. Galen Carey z National Latino Evangelical Coalition (NAE) omówił wyzwania, przed którymi stają partnerzy pomocy zagranicznej w wyniku wstrzymania prac. Przyznał, że przywrócono „politykę Mexico City”, która ogranicza finansowanie aborcji, ale wyraził zaniepokojenie negatywnymi skutkami cięć w finansowaniu.

Carey zasugerował, że chociaż niektóre aspekty pomocy zagranicznej wymagają przeglądu, nie powinno to prowadzić do zniszczenia skutecznych programów. Podkreślił znaczenie pomocy zagranicznej w zapewnianiu wsparcia ofiarom wojen i katastrof oraz wezwał Kongres do zatwierdzenia budżetów wspierających wysiłki humanitarne. Apelował o jaśniejszą komunikację ze strony administracji na temat jej polityki, która spowodowała zamieszanie i doprowadziła do kryzysów finansowych w organizacjach pomocowych.

Emily Chambers Sharp, dyrektor ds. żywienia i zdrowia w World Relief, poparła te obawy, dzieląc się informacjami o tym, jak nakazy wstrzymania pracy wpłynęły na działania pomocowe, w tym blokowanie dostępu do żywności dla niedożywionych dzieci na Haiti. Podkreśliła pilną potrzebę ciągłego wsparcia i współpracy w zaspokajaniu potrzeb wrażliwych społeczności.