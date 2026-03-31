Przywódcy chrześcijańscy w Syrii zabierają głos po atakach…

Przywódcy Kościołów w Syrii wezwali do większych wysiłków na rzecz zachowania pokoju i stabilności po atakach na domy, sklepy i samochody w mieście zamieszkanym w większości przez chrześcijan.

Associated Press (AP) podaje, że do przemocy na tle religijnym doszło w Al-Suqaylabiyah w prowincji Hama po sprzeczce między dwoma mężczyznami.

Do incydentu doszło we wczesnych godzinach porannych w sobotę, kiedy dziesiątki mężczyzn na motocyklach przybyły z pobliskiego sunnickiego miasta Qalaat al-Madiq i zaatakowały mienie chrześcijan, podaje AP.

Podczas ataków ostrzelano sklep odzieżowy Liyana Dweira. Powiedział on AP, że ataki wywołały „stan terroru, strachu i paniki”.

Przemoc została ostatecznie stłumiona przez siły rządowe, ale w sobotę setki chrześcijan przeszły przez Al-Suqaylabiyah, domagając się sprawiedliwości i bezpieczeństwa.

Patriarchowie syryjscy, Jego Świątobliwość Mor Afrem II i Jego Eminencja Jan X, potępili przemoc w Al-Suqaylabiyah i oświadczyli, że modlą się o pokój i stabilizację. Zaapelowali o poszanowanie godności wszystkich obywateli.

Ich komentarze pojawiły się po spotkaniu w Damaszku poświęconym sytuacji chrześcijan w Syrii. Przywódcy Kościołów powiedzieli, że podczas spotkania omówiono „z głęboką troską i silnym poczuciem odpowiedzialności wyzwania stojące przed Syrią – wyzwania, które zagrażają współistnieniu jej muzułmańskich i chrześcijańskich obywateli”.

Wezwali do większych wysiłków na rzecz ograniczenia „rozprzestrzeniania się niekontrolowanej broni, zachowania bezpieczeństwa i stabilności oraz ochrony godności wszystkich obywateli bez wyjątku”.

Jak powiedzieli, „musi to być oparte na zasadach obywatelstwa, równości oraz poszanowania zarówno wolności osobistych, jak i publicznych”.

Gdy chrześcijanie przygotowują się do obchodów Wielkanocy, Patriarchowie „zarządzili, aby uroczystości ograniczyć do modlitw odprawianych w kościołach”.

Przemoc wywołała ponowne pytania o zdolność rządu do egzekwowania prawa i porządku w Syrii od czasu upadku Baszara al-Assada w 2024 roku.

Choć rząd deklarował tolerancję wobec mniejszości religijnych, chrześcijanie żyją w strachu od czasu zeszłorocznego zamachu samobójczego na greckokatolicki kościół Mar Elyas, w którym zginęło ponad 20 chrześcijan.

W ubiegłym miesiącu w Homs zastrzelona została chrześcijańska nauczycielka Iman Jarrous, lat 47. Miejscowi chrześcijanie powiedzieli, że mogła zostać wzięta za alawitkę.

Źródło: Christian Today