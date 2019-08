Przeżyli strzelaninę w klubie Pulse i odeszli ze społeczności LGBTQ

Angel Colon i Luis Javier Ruiz prawdopodobnie nie powinni byli przeżyć masakry z 2016 roku w klubie gejowskim Pulse w Orlando. Jednak przetrwali, a po strzelaninie obaj zaczęli doświadczać ogromnej przemiany.

Colon i Ruiz rozmawiali niedawno z chrześcijańską blogerką, Julie Roys, która nagrała z nimi podcast.

Colon zrozumiał, że cudem przeżył strzelaninę z 16 czerwca 2016 roku, w której zginęło 49 osób. Dziękował Bogu i obiecał, że przez resztę swojego życia będzie głosił Ewangelię.

– Rozejrzałem się. Wszyscy dookoła mnie byli martwi, a ja żyłem – powiedział. – Zacząłem dziękować Bogu: „Dzięki Ci, Jezu. Dziękuję, Panie. Kiedy stąd wyjdę, będę mówić o Tobie, będę chwalić Cię do końca życia”.

Przemiana nie nastąpiła jednak od razu.

Mężczyzna obawiał się, jak otoczenie zareaguje na jego decyzję o porzuceniu gejowskiego stylu życia i o przyjęciu chrześcijaństwa. Jego nawrócenie zajęło trochę czasu.

Jednak widząc, jak Ruiz porzuca przeszłość, Colon zdobył się na odwagę i przyjął wiarę, która go ocaliła. W końcu wypowiedział się publicznie. Powiedział, że on i Ruiz „stali się tymi mężczyznami, żołnierzami, generałami, którzy już nie boją się dzielić Ewangelią, gdziekolwiek by nie byli”.

Jednym z powodów, dla których Colon wahał się przed odejściem ze społeczności LGBTQ i przed dołączeniem do kościoła, była ostra reakcja otoczenia na nawrócenie się Ruiza.

Ruiz powiedział jednak, że w końcu zrozumiał, że – pomimo wciąż w nim obecnych pragnień homoseksualnych – „nie jest to przemiana z geja w hetero, ale z osoby straconej w osobę ocaloną”.

Dla Ruiza życie bez wiary nie było już możliwe, kiedy po strzelaninie dowiedział się, że jest zarażony wirusem HIV.

Teraz korzysta ze swojej platformy, aby dzielić się Ewangelią. Jego historia naprawdę zmienia życie ludzi dookoła niego.

– W całej tej sytuacji, za kulisami, Bóg naprawdę działał – powiedział Ruiz w rozmowie z Roys. – Ponieważ moi byli partnerzy przyszli do Jezusa po tym, jak na Facebooku zobaczyli materiał o mnie, wyśmiewający mnie. To sprawiło, że ludzie zaczęli pisać do mnie maile i mówić: „Hej, chcę dowiedzieć się czegoś o tym Jezusie, którego tak bardzo kochasz”.

Odkąd zdecydowali się iść za Jezusem, Ruiz i Colon założyli służbę „Fearless Identity”, skierowaną w szczególności do społeczności LGBTQ. Prowadzą także Marsz Wolności, społeczność ludzi, którzy porzucili styl życia LGBTQ i nawrócili się.

14 września, nieco ponad 3 lata od strzelaniny w Pulse, Colon i Ruiz zorganizują Marsz Wolności w Orlando, jedynie 10 minut od gejowskiego klubu.

Autor: Tré Goins-Phillips, Faithwire

Źródło: CBN News