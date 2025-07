„Przeżyłam własną aborcję” – świadectwo Claire Culwell

To, że Claire Culwell dziś żyje, graniczy z cudem. Przeżyła próbę aborcji, której poddała się jej matka, i przyszła na świat znacznie przedwcześnie. Choć do dziś zmaga się z problemami zdrowotnymi, jest nieskończenie wdzięczna za dar życia. W tym poruszającym świadectwie opowiada swoją historię.

Spotkanie z biologiczną matką

Gdy skończyłam 20 lat, odnalazłam moją biologiczną matkę. Na nasze pierwsze spotkanie przygotowałam kartkę z krótkim, ale ważnym przesłaniem:

„Dziękuję Ci, że wybrałaś życie. To największy dar, jaki mogłam otrzymać”.

Spotkanie było bardzo emocjonalne – nie brakowało łez radości. Ale gdy wręczyłam jej kartkę, nastrój nagle się zmienił. Pojawiły się łzy smutku. Wtedy opowiedziała mi całą prawdę – naszą historię.

Dramatyczne początki

Moja matka dorastała w trudnych warunkach – jako dziecko rozwiedzionych rodziców często była zdana tylko na siebie. W młodym wieku szukała akceptacji u chłopców i zaszła w ciążę, mając zaledwie 13 lat. Nie miała wyboru – otoczenie zdecydowało za nią: aborcja.

Błąd lekarzy – moje przeznaczenie

Zabieg przeprowadzono w piątym miesiącu ciąży. Wydawało się, że wszystko wróci do normy. Matka wróciła do szkoły, ale jej ciało nadal się zmieniało. Cztery tygodnie później, podczas kolejnej wizyty u lekarza, okazało się, że… nadal jest w ciąży. Aborcja „zadziałała” tylko częściowo – z bliźniąt przeżyło jedno dziecko: ja.

Trudny start

W wyniku uszkodzenia pęcherza płodowego urodziłam się dwa tygodnie później. Ważyłam 2200 gramów, miałam dysplazję stawu biodrowego i stopy końsko-szpotawe. Podłączona do aparatury, leżałam w inkubatorze. Gdy tylko mogłam oddychać samodzielnie, moje stopy zostały unieruchomione w gipsie, by skorygować deformację.

Nowe życie – nowa rodzina

Miałam szczęście – zostałam adoptowana przez kochających rodziców, którzy wychowywali mnie z ogromną miłością. Od zawsze powtarzali mi, że muszę być dla Boga kimś wyjątkowym.

Cud życia

Przez lata zmagałam się z problemami zdrowotnymi i walczyłam o to, by moje ciało funkcjonowało jak u innych. Do dziś odczuwam skutki aborcji. Dla wielu to może być historia pełna bólu, ale ja jestem wdzięczna – za życie, za każdy dzień.

Ludzie często pytają, czy nie mam żalu do mojej biologicznej matki. Odpowiadam: nie. Dla mnie jest bohaterką. Aborcja wydaje się prostym rozwiązaniem, ale rzeczywistość jest znacznie bardziej złożona. Wierzę, że Bóg zainterweniował w moim przypadku i z czegoś tragicznego uczynił coś pięknego.

Zaufanie Bogu

Nauczyłam się ufać Bogu. Zrozumiałam, że życie nie kręci się wokół mnie – chodzi o Niego. Każdy z nas żyje tylko dzięki Bożej łasce. Zbyt często traktujemy życie jako coś oczywistego, a przecież to ogromny dar.

