Przez szacunek do duchowego autorytetu – CD / MP3

Bóg pragnie uczynić nas ludźmi Jego wpływu i autorytetu, którzy będą się bezpiecznie poruszać w duchowej rzeczywistości, zgodnie z Jego prawami i w Jego porządku. Tylko w ten sposób kształtowana jest kultura szacunku – kultura Bożego Królestwa.

Prawo szacunku wobec osób w pozycji autorytetu to jedno z zasadniczych praw duchowych. Bóg Stwórca przykłada do niego ogromną wagę. To, jak my się do niego odnosimy, obrazuje postawę naszego serca. Pokazuje, czy nasze serce znajduje się w pozycji pokory czy też pychy.

Tylko poprzez poszanowanie autorytetów i kulturę szacunku stajemy się osobami Bożego wpływu i duchowego autorytetu. Kiedy odrzucamy Boże prawa i Boży porządek, wychodzimy spod Bożej duchowej osłony i stajemy się łatwym łupem dla przeciwnika. Ta duchowa osłona to swego rodzaju klosz Bożej chwały, dzięki któremu przeciwnik Boga nie ma do nas dostępu. Jeśli nie stać nas na okazywanie szacunku, świadomie podejmujemy ryzyko funkcjonowania w bezprawiu – tak to ujął sam Pan Jezus.

Autor: Henryk Wieja

Czas trwania: 4 godz. 39 min.

Wydawca: Wydawnictwo Koinonia

O Autorze

Henryk Wieja – lekarz medycyny i założyciel Ośrodka Medycyny Prewencyjnej i Opieki Kompleksowej w Ustroniu. Autor książek: Tajemnice pełnego zdrowia, Bóg, którego potrzebujemy, Moc błogosławieństwa ojca, a także napisanych wspólnie z żoną: Małżeństwo, o jakim marzymy i Jak skutecznie pomagać innym. Publikuje artykuły w kwartalnikach „Nasze Inspiracje” oraz „Życie Duchowe”. Mówca i wykładowca. Jego pasją jest promowanie zdrowego stylu życia, nauczanie o budowaniu dobrych relacji z Bogiem i z ludźmi oraz wzmacnianie więzi małżeńskich i rodzinnych.