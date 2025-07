Idzie 930 km z małym koźlęciem by walczyć z handlem ludźmi

Britney Higgs, 35-letnia mama czwórki dzieci i założycielka organizacji HER Campaign, wyruszyła w niezwykłą podróż – pieszą wędrówkę na dystansie 580 mil (ponad 930 km) przez trzy stany USA, w towarzystwie swojego młodego koziołka o imieniu Freedom. Celem tej wyprawy jest zebranie 580 000 dolarów – symbolicznie po tysiącu za każdą milę – na rzecz kobiet, które padły ofiarą handlu ludźmi.

Wędrówka rozpoczęła się 1 lipca w domu przejściowym HER Campaign w Billings, w stanie Montana, a zakończy się w nowo otwartym ośrodku interwencyjnym w Denver, w Kolorado. Po dotarciu na miejsce Freedom zostanie przeszkolony jako zwierzę terapeutyczne, wspierające proces leczenia kobiet ocalałych z handlu ludźmi.

„Jeśli można nauczyć małego koziołka, by przeszedł z tobą 580 mil, to wszystko jest możliwe” – mówi Higgs, która przez wiele miesięcy przygotowywała się do tej wyprawy. Freedom będzie pokonywał dystans na własnych nogach w miarę swoich możliwości, a w razie potrzeby podróżował w specjalnym wózku, wspierany przez ekipę towarzyszącą.

Na trasie Britney i Freedom będą wspierani przez przyjaciół i sympatyków, którzy pojawią się w wyznaczonych punktach, by dodać im otuchy. Nocować będą w kamperze prowadzonym przez męża Britney, Sammy’ego, który będzie czekał na nich w ustalonych miejscach.

„Każdy krok przypomina mi, że potrzeba ogólnonarodowego ruchu, by każda ocalała osoba i każde dziecko miały dostęp do bezpiecznego miejsca, w którym mogą się leczyć i odzyskać wolność” – podkreśla Higgs.

Inspiracją do założenia HER Campaign była podróż Britney do Iraku w 2015 roku, gdzie zetknęła się z losem kobiet wykorzystywanych przez bojowników ISIS. Po powrocie do USA zrozumiała, że problem handlu ludźmi dotyczy również jej ojczyzny, i postanowiła działać. Dziś wraz z mężem i dziećmi mieszka na dwóch kampusach – w Montanie i Kolorado – wspierając pracę zespołu HER Campaign.

„HER Campaign zrodziła się z głębokiego spotkania z Bożym sercem – Bóg złamał moje serce tym, co łamie Jego, i dał mi oraz mojemu mężowi pragnienie, by stanąć do walki z handlem ludźmi i tworzyć bezpieczne miejsca, w których kobiety mogą doświadczyć uzdrowienia i odnowy” – wyjaśnia Higgs.