Prześladowani chrześcijanie tłumaczą Nowy Testament narażając swoje życie

„Ziarna Ewangelii w tej części świata często rosną w ukryciu… ucisk i prześladowania czają się na każdym rogu… i wszyscy wszystkich obserwują. Zawsze. Aby przewodzić zespołowi tłumaczy Biblii w tej części świata – napotykając duchowe twierdze, które istnieją od wieków – zaangażowani w tą służbę mężczyźni i kobiety ryzykują wszystko”.

Tymi słowami stowarzyszenie Wycliffe Associates opisuje tłumaczenie Biblii wykonywane przez oddanych sług w Azji. Pomimo niebezpieczeństw, lokalni wierzący odpowiadają na potrzebę szerzenia przesłania Ewangelii. Prześladowani chrześcijanie w pewnym południowoazjatyckim kraju (ze względów bezpieczeństwa państwo niewymienione) mogli ostatnio wraz z zespołem Wycliffe Associates świętować pracę lokalnych tłumaczy nad ukończeniem pierwszego Nowego Testamentu w „języku serca” pewnej grupy mniejszościowej. Zespół tłumaczy jest obecnie podekscytowany kontynuacją swej pracy tłumaczeniem Starego Testamentu. Stowarzyszenie Wycliffe Associates zidentyfikowało również pięć innych języków używanych w tym kraju, które nadal potrzebują swojego tłumaczenia Biblii.

Tony Tophoney, dyrektor ds. operacji terenowych w Wycliffe Associates, błaga chrześcijan na całym świecie: „Przyłączcie się do nas w modlitwie za te odważne dusze, które naprawdę służą Chrystusowi, w niektórych przypadkach ponosząc śmierć męczeńską, za służbę tłumaczenia Biblii na ich terenie”.

Chwalmy Boga za to, że Jego Słowo jest teraz dostępne dla pewnej grupy mniejszościowej, dzięki oddaniu i pracy wiernych sług, którzy są gotowi nawet zaryzykować swoje życie, by tłumaczyć Pismo Święte dla swojego ludu. Niech Pan nadal błogosławi ich wysiłek, zapewniając ochronę i środki potrzebne do ukończenia tłumaczenia Starego Testamentu. W wyniku niezachwianego zaangażowania w zapewnienie członkom społeczności dostępu do Pisma Świętego w ich własnym języku, niech wiele nowych imion zostanie zapisanych w Księdze Życia Baranka (Objawienie 21:22-27).

Źródła: Mission Network News, Wycliffe Associates, VOM Canada

za Głos Prześladowanych Chrześcijan