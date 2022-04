Iran: Prześladowana rodzina opowiada o mocy modlitwy

„Tylko Bóg może być z tobą w tak ciemnym miejscu”

Ali dokładnie pamięta dzień, kiedy zostali aresztowani po raz pierwszy: „W drodze do aresztu usunąłem z telefonu numery innych chrześcijan, żeby uchronić ich przed zatrzymaniem” – mówi. „Zabrali mnie do celi bez światła, toalety i koca. Przesłuchiwali mnie i bili. Chcieli przeniknąć do Kościoła”.

Wkrótce Ali i Zahra zostali zwolnieni, ale w ich życiu pojawiły się prześladowania, nękanie, groźby i przemoc. „Każdy dzień był cierpieniem i torturą” – mówi Ali. Nie mógł znaleźć pracy, a ich synowie, Daniel i Samuel, zostali wyrzuceni ze szkoły. Odwrócili się od nich także przyjaciele i rodzina. Musieli liczyć się z tym, że w każdej chwili mogą zostać ponownie aresztowani i przesłuchani.

Ale im dłużej żyli w prześladowaniach i niepewności, tym cenniejsza stawała się dla Ali i Zahry modlitwy ich braci i sióstr w wierze w kraju i za granicą. Z jednej strony pocieszała ich świadomość, że Kościół na całym świecie wspiera ich w modlitwie, a z drugiej strony wiele momentów, w których bezpośrednio doświadczyli potężnej interwencji Boga.

„W więziennej izolatce jedyną rzeczą, która dodawała mi sił, była modlitwa” – mówi Ali. „Nic więcej, bo tylko Bóg może być z tobą w tak ciemnym miejscu. Jesteśmy częścią Ciała Chrystusa bez względu na to, gdzie się znajdujemy”. Zahra dodaje: „Kiedy byłam w więzieniu, myślałam sobie: »Są ludzie, którzy mnie kochają, którzy płaczą nad moim bólem, a przede wszystkim, którzy się za mnie modlą«. Bez mocy Bożej nie wytrzymałabym w więzieniu”.

Wyjazd z kraju

W pewnym momencie Ali i Zahra podjęli trudną decyzję o wyjeździe z Iranu. Obecnie wraz z synami mieszkają w Turcji. Wzięli udział w seminarium, które miało im pomóc uwolnić się od głębokich ran prześladowań i odzyskać siły po traumatycznych przeżyciach związanych z uwięzieniem i przesłuchaniami. Wsparcie i modlitwy rodziny z całego świata umacniały ich w przekonaniu, że nie są sami.

Dzięki pomocy Kościoła ich wiara jest dziś tak silna, jak nigdy dotąd. „Gdybym miał jeszcze raz dokonać wyboru, wybrałbym ponownie Jezusa” – mówi Ali. „Tak! Podczas tych wszystkich cierpień Chrystus nigdy nie zostawił mnie samego. Nie mogę żyć bez Niego, nie ma dla mnie innej drogi”.

Prosimy o modlitwę za rodzinę Alego i Zahry oraz za chrześcijan w Iranie:

Podziękuj za ich świadectwo o tym, jak Jezus przeprowadził ich przez wiele lat trudności i prześladowań.

Módl się, aby Bóg całkowicie uzdrowił ich z traumy, której doznali.

Módl się o umocnienie i pocieszenie dla wielu chrześcijan w Iranie, którzy obecnie stoją w obliczu podobnych prześladowań, jakich Ali i Zarah doświadczali przez wiele lat.

Módl się za Kościół Jezusa w Iranie, aby chrześcijanie mieli możliwość gromadzić się na wspólnych spotkaniach i aby wielu ludzi poznało Jezusa za ich pośrednictwem.

Za Open Doors

Inne: Iran: Wyrok uniewinniający dla 9 chrześcijan