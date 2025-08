Przemoc wobec chrześcijan ze strony ekstremistycznych osadników izraelskich

Przywódcy religijni w Ziemi Świętej oskarżyli władze o zniekształcanie rzeczywistości i brak zdecydowanej reakcji na kolejne ataki, które – według lokalnych źródeł – zostały prawdopodobnie przeprowadzone przez ekstremistycznych izraelskich osadników na chrześcijańską miejscowość Taybeh, położoną na Zachodnim Brzegu Jordanu.

Ostatni atak miał miejsce w nocy z 27 na 28 lipca. Napastnicy podpalili samochody i pozostawili nienawistne graffiti. Przywódcy religijni jednoznacznie określili te działania jako akt zastraszania. Lokalne źródła wskazują, że sprawcami byli izraelscy osadnicy. Choć niektóre izraelskie media poddają to w wątpliwość, nie wskazały dotąd alternatywnych sprawców.

Osadnicy izraelscy zostali również obarczeni odpowiedzialnością za wcześniejszy incydent z 7 lipca, kiedy to podpalenie w pobliżu miejscowości zagroziło pochodzącemu z V wieku kościołowi św. Jerzego. W wyniku zdarzenia uszkodzony został cmentarz przy świątyni.

Mieszkańcy Taybeh oskarżają osadników także o systematyczne naruszanie ich praw i własności – m.in. poprzez celowe wypasanie zwierząt gospodarskich w gajach oliwnych, stanowiących podstawę utrzymania dla lokalnej społeczności.

W odpowiedzi na ostatni atak patriarchowie i zwierzchnicy Kościołów w Jerozolimie wydali wspólne oświadczenie, w którym stwierdzili:

„Podpalono kilka pojazdów i zamieszczono nienawistne graffiti – to jawny akt zastraszania wymierzony w pokojową i wierną wspólnotę głęboko zakorzenioną w ziemi Chrystusa.”

Przywódcy Kościołów podkreślili, że nie był to odosobniony incydent i ostro skrytykowali izraelską policję za bagatelizowanie całej sprawy, ograniczające się jedynie do komunikatu o zniszczeniu mienia.

„Taka narracja zniekształca prawdę i pomija naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka – w tym prawa do wolności religijnej oraz ochrony dziedzictwa kulturowego” – zaznaczyli.

Dodatkowy niepokój budzi, ich zdaniem, kampania dezinformacyjna prowadzona przez grupy powiązane z osadnikami, mająca na celu zdyskredytowanie ofiar i wybielanie zachowań sprawców – zwłaszcza w kontekście niedawnych wizyt dyplomatycznych w Taybeh.

W swoim stanowisku patriarchowie wezwali rząd Izraela do zapewnienia równości wobec prawa oraz do postawienia sprawców przed sądem.

Podobne apele pojawiły się już po pierwszym ataku z 7 lipca, kiedy to zadawano pytania o brak reakcji izraelskiej policji na alarmujące wezwania. Do tej pory – według dostępnych informacji – nikt nie został zatrzymany w związku z tamtym incydentem.

