Przejdź do rzeczy – Joel Schwartzberg

Komunikuj skutecznie swoje najlepsze pomysły!

Za każdym razem, gdy się wypowiadasz, próbujesz coś zrobić, coś zmienić lub skłonić kogoś do działania.

Starasz się przedstawić swój punkt widzenia.

Ale jedynym skutecznym sposobem osiągnięcia celu jest klarowny przekaz. A zaskakująca prawda jest taka, że bardzo niewiele osób zna swój przekaz albo chociaż rozumie, czym on jest. To czyni komunikację bezcelową.

Ekspert ds. komunikacji Joel Schwartzberg twierdzi, że przekaz to nie tylko temat, pomysł czy motyw. Prawdziwy przekaz niesie wartość. To twierdzenie, które można zaproponować, uargumentować, zilustrować i udowodnić. Dzięki tej zwięzłej i praktycznej książce nauczysz się identyfikować swój przekaz, wzmacniać go, trzymać się go i sprzedawać.

Niezależnie od tego, czy chcesz zwiększyć swój wpływ w przemówieniach, na spotkaniach pracowników, w rozmowach, e-mailach, prezentacjach PowerPoint, czy w jakimkolwiek innym otoczeniu komunikacyjnym, nowatorskie podejście Schwartzberga uczy, jak przejść od zwykłego dzielenia się myślą do wprowadzania zmian.

Dane książki

Tytuł: Przejdź do rzeczy

Autor: Joel Schwartzberg

Rok wydania: 2024

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Logos