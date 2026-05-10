Przed Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej ruszyła kampania ewangelizacyjna

Brytyjska organizacja chrześcijańska Hope Together UK zachęca kościoły i wiernych do wykorzystania tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata (FIFA) jako „największej okazji misyjnej” tego lata. W związku z turniejem przygotowała specjalny materiał ewangelizacyjny inspirowany futbolem.

Organizacja podkreśla, że mundial będzie śledzić ponad połowa światowej populacji, a w Wielkiej Brytanii transmisje może oglądać nawet dwie trzecie mieszkańców. To – zdaniem Hope Together – wyjątkowa okazja do rozmów o wierze i Jezusie.

W ramach kampanii powstał projekt „Football Gospel” oraz publikacja „Goal of Life”, zawierająca Ewangelię Marka, treści związane z piłką nożną i świadectwo byłego piłkarza Daryla Robsona.

Robson, który jako dziecko trafił do akademii Middlesbrough FC, przyznał, że futbol stał się centrum jego życia. Mimo spełnienia marzenia o zawodowej karierze zmagał się z lękiem, depresją i poczuciem pustki.

– Moim bogiem była piłka nożna. Tłumiłem problemy psychiczne i próbowałem od nich uciec. W moim życiu pozostała ogromna pustka – powiedział.

Po zakończeniu gry w Middlesbrough i problemach zdrowotnych podczas pobytu w irlandzkim Galway United popadł w uzależnienia, nadużywał alkoholu i zmagał się z poczuciem bezsensu.

Przełom nastąpił po wizycie w kościele, gdzie – jak mówi – po raz pierwszy naprawdę usłyszał przesłanie Ewangelii.

– Usłyszałem, że Jezus mnie kocha i może dać mi wolność od lęku. Oddałem Mu swoje życie i wszystko się zmieniło – wspomina.

Dziś Robson jest pastorem i założycielem organizacji F3, wspierającej piłkarzy w rozwoju duchowym.

Hope Together zachęca chrześcijan do rozdawania publikacji podczas wspólnego oglądania meczów, spotkań w pubach, grillów czy lokalnych wydarzeń sportowych. Egzemplarze mają trafić do 100 tys. osób w Wielkiej Brytanii do końca 2026 roku.

Organizacja powołuje się na badania wskazujące, że dla 47 proc. chrześcijan lektura Biblii odegrała kluczową rolę w drodze do wiary.

Źródło opr.: Christian Today