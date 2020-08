„Przeczucie od Ducha Świętego”: pastor z Bejrutu przed eksplozją wysyła ludzi do domu

Pastor Said Deeb z Kościoła Centrum Życia w Bejrucie twierdzi, że w dniu eksplozji naszło go dziwne uczucie, które do głębi nim wstrząsnęło, mieszanka niepokoju, gniewu i smutku. Pomodlił się ze swoim zespołem, ale nic się nie zmieniło; nie mógł pozbyć się przeczucia, że stanie się coś złego.

„Nie wiem, dlaczego, ale byłem bardzo grubiański, mówiłem wszystkim: ‚Idźcie do domu, idźcie do domu, zamknijcie Centrum!'” – wspomina pastor Deeb. „Ludzie pytają: ‚Jak to? Przyjechaliśmy z daleka, mamy zobowiązania, mamy spotkania’. Mówię, nie wiem, dlaczego, ale proszę, idźcie do domu i wróćcie w niedzielę, a był wtorek po południu”.

Pastor Deeb odesłał do domu cały swój zespół liczący 34 osoby i odwołał wszystkie zajęcia biblijne dla dzieci, ogarnięty przeczuciem, że stanie się coś okropnego.

„Tak jakby Duch Święty przynaglał: ‚Szybko, szybko, idźcie stąd!’, więc krzyczę: ‚Wszyscy do domu! Wyłączyć komputery…!'” – opowiada pastor. „Wypędzam ich, zmuszam, żeby poszli, a oni: ‚Ale właśnie gotujemy, robimy jedzenie dla uchodźców i dla biednych…’. Ja na to: ‚Dzisiaj wszystko odwołajcie, włóżcie to do lodówki'”.

„Ludzie myśleli, że postradałem zmysły; nie wiedzieli, i ja też wtedy nie wiedziałem, że to przynaglanie Ducha Świętego” – mówi.

Kościół Centrum Życia w Bejrucie znajduje się zaledwie około kilometra od epicentrum eksplozji. Impet wysadził okna i drzwi budynku kościoła, liczącego 4 tysiące metrów kwadratowych powierzchni. Nie ma wątpliwości, że gdyby ktoś był wewnątrz, byłyby ofiary śmiertelne. W wyniku eksplozji, w mieście zginęło ponad 200 osób, tysiące zostało rannych, a dziesiątki tysięcy straciły dach nad głową. Pastor Deeb twierdzi, że obecnie Kościół wychodzi z pomocą do mieszkańców Bejrutu jeszcze bardziej, niż kiedykolwiek.

„Potrzeby wokół są ogromne; ludzie zjeżdżają z całego Libanu, by pomóc sprzątać obszar, na którym jesteśmy, więc zaczęliśmy wysyłać im jedzenie i rozdawać napoje” – mówi Deeb. „Dziękuję Bogu za Ciało Chrystusa. Ludzie dzwonią do mnie z całego świata, pytając, jak mogą pomóc. To pierwsza taka sytuacja w moim życiu i mam poczucie, że międzynarodowy Kościół zjednoczył się, by pomóc Libanowi i pomóc Bejrutowi”.

