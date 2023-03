Postępowania sądowe przeciwko chrześcijanom oskarżonym o bluźnierstwo

Pakistan: W lutym 2018 r. 17-letni Patras Masih rzekomo udostępnił w mediach społecznościowych wpis, który uznano za bluźnierczy. W związku z tym w okolicy jego domu w Lahore wybuchły zamieszki. Patras został aresztowany. Policjanci znęcali się również nad jego kuzynem Sajidem, który uciekając wyskoczył z okna i doznał poważnych obrażeń.

Zabić tego młodego chrześcijanina

Patras przebywa w areszcie, a w jego sprawie nie toczy się żadne postępowanie. Jego prawniczka, Aneeqa Maria, uważa że wynika to z wpływów islamskiej grupy nawołującej do zabicia tego młodego chrześcijanina. Kiedy Aneeqa zapytała Sąd Apelacyjny w Lahore o możliwość zwolnienia Patrasa za kaucją, sędzia jej nie wysłuchał, przekierowując do Sądu Najwyższego. „Mamy wyraźnie do czynienia z nienawiścią do Patrasa, której nie rozumiem” – stwierdza Aneeqa.

W podobnej sytuacji jest Shagufta Kirana, aresztowana w lipcu 2021 roku za wysłanie wiadomości na czat grupowy na WhatsAppie. Gdy rozeszły się wieści o zarzutach, jej mąż wraz z dwójką dzieci musieli opuścić dom w Islamabadzie. Shagufta została oskarżona na podstawie pakistańskiego prawa o bluźnierstwie, ale jeszcze nie stanęła przed sądem. Ostatni termin rozprawy został przełożony z powodu nieobecności prawnika strony skarżącej, a nowy termin przesłuchania Shagufty ustalono na 16 lipca.

Mąż Shagufty, Rafique Masih, dostał pozwolenie na wizytę u żony, jednak razem z dziećmi uciekł z Islamabadu ze względów bezpieczeństwa. Oskarżona chrześcijanka prosi o modlitwę, by pozostała silna w wierze. „Jestem w więzieniu z powodu mojej wiary, nie za bluźnierstwo” – twierdzi.

Te dwie osoby są jednymi z wielu pakistańskich chrześcijan, często latami więzionych na podstawie fałszywych oskarżeń o bluźnierstwo.

Módlmy się…

Módlmy się, aby Pan udzielił niezbędnej zachęty i wzmocnił Shaguftę i Patrasa w więzieniu. Niech zakończą się opóźnienia w ich sprawach, a sędziowie niech otrzymają mądrość, aby ci naśladowcy Jezusa otrzymali sprawiedliwe wyroki.

Ponadto módlmy się o emocjonalne, duchowe i fizyczne wzmocnienie wszystkich innych wierzących obecnie więzionych w Pakistanie, jak również tych, którzy z nadzieją oczekują na uwolnienie swoich bliskich.

Źródła: The News International, India Today, Morning Star News, Kross Konnection, AsiaNews, USCIRF

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

Podobne: Pakistan: Oskarżeni o bluźnierstwo za czytanie Biblii