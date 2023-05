Działaczka z zespołem Downa walczy przeciwko aborcji niepełnosprawnych

Kobieta z zespołem Downa zwraca się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ze swoją historyczną sprawą przeciwko brytyjskim prawom aborcyjnym związanym z niepełnosprawnością.

Na mocy obecnego prawa Wielkiej Brytanii, dzieci z zespołem Downa lub innymi upośledzeniami mogą być usuwane z łona matki aż do momentu narodzin. Zwykły limit czasu dla zabiegu aborcji to 24 tydzień ciąży.

Heidi Crowter, która ma zespół Downa, podała do sądu rząd Wielkiej Brytanii na podstawie klauzuli o niepełnosprawności. Przegrała w Wysokim Sądzie i Sądzie Apelacyjnym.

Gdy brytyjski Sąd Najwyższy odmówił wysłuchania jej sprawy, zaczęła starać się o pozwolenie na apelację w Europejskim Trybunale Praw Człowieka.

Komentując swoją decyzję dalszego prowadzenia walki prawnej, powiedziała, że prawo „traktuje inaczej dzieci z niepełnosprawnością” i jest „niesprawiedliwe”.

Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

„Zanoszę moją sprawę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, ponieważ odmienne traktowanie ludzi z niepełnosprawnością to jawna dyskryminacja”.

„W 2023 roku żyjemy w społeczeństwie, w którym ludzie niepełnosprawni są jednakowo wartościowi po urodzeniu, ale nie w łonie” – powiedziała.

„Ludziom takim jak ja z zespołem Downa to prawo daje znać, że jesteśmy mniej wartościowi, niż inni. To nieprawda i to nie w porządku” – mówiła dalej.

„Mam wspaniałe życie” – dodała Crowter. „Chcę, by każde dziecko z zespołem Downa miało taką samą szansę, by żyć i cieszyć się życiem.

„Mam nadzieję, że wygramy. Ludzie nie powinni być traktowani inaczej z powodu swojej niepełnosprawności, to jawna dyskryminacja” – stwierdziła.

Dane rządowe pokazują, że w 2021 roku wykonano 3 370 aborcji selektywnych związanych z niepełnosprawnością dziecka, o 9 procent więcej, niż w zeszłym roku. W tej liczbie zawiera się 859 zabiegów na dzieciach z zespołem Downa.

Liczba aborcji selektywnych związanych z niepełnosprawnością dziecka, wykonanych po 24 tygodniu ciąży, wzrosła w 2021 roku o 20 procent i wynosiła 274, z czego 24 zabiegi dotyczyły dzieci z zespołem Downa.

W 2017 roku, Komisja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ zaleciła, by rząd Wielkiej Brytanii zmienił swoje prawa aborcyjne, usuwając z nich dyskryminację na podstawie niepełnosprawności. Rząd nie przychylił się do tych zaleceń.

Lynn Murray, rzeczniczka organizacji Don’t Screen Us Out, której córka ma zespół Downa, powiedziała: „Twierdząc, że niepełnosprawność jest podstawą do przerwania ciąży, sekcja 1(1)(d) Ustawy Aborcyjnej promuje nierówność i utwierdza negatywne stereotypy. To prawo daje do zrozumienia, że ludzie z niepełnosprawnością są mniej warci życia i ochrony, niż inni.

„Uchwała Ustawy Aborcyjnej wraca do czasu, gdy uważaliśmy za lepsze, by ludzie z niepełnosprawnością nie byli częścią naszego społeczeństwa. Teraz żyjemy w bardziej inkluzywnym i postępowym społeczeństwie, w którym cieszymy się różnorodnością, i wszystkie nasze prawa powinny to odzwierciedlać” – powiedziała Murray.

sprawa jest „ważna”

Chrześcijańska grupa adwokacka CARE mówi, że sprawa Crowter jest „ważna”.

Ross Hendry, dyrektor naczelny CARE, powiedział: „Fakt, że Wielka Brytania dopuszcza aborcję do momentu urodzin w przypadkach obejmujących niepełnosprawność, jest niepokojący. Czy zaakceptowalibyśmy legislację przyjmującą aborcję na podstawie rasy lub płci? Obecne podejście daje do zrozumienia, że życie ludzi niepełnosprawnych ma mniejszą wartość.

„To rozczarowujące, że sędziowie Sądu Najwyższego nie chcą zająć się ogromnie ważną sprawą Heidi, jednak chwalimy jej determinację, by kontynuować swoją walkę przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Orzeczenie na jej korzyść miałoby pozytywne skutki w całej Europie, nie tylko dla ludzi niepełnosprawnych, ale dla całości społeczeństwa oraz pod kątem równego szacunku dla każdego człowieka.

„Bez względu na wynik, modlimy się, by z czasem, przez sądy, czy w procesie parlamentarnym, Wielka Brytania położyła kres uwsteczniającym aborcjom na podstawie niepełnosprawności” – powiedział Hendry.

Autor: Chris Ward

Źródło: Christian Today