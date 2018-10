Przeciw banalizacji Jezusa

Banalizacja Jezusa dokonuje się dziś na wiele sposobów. Na przykład gdy uznaje się Go za rabbiego, który nieco wyszedł przed orkiestrę, bądź też za proroka mocnego słowem i czynem – wprawdzie wyjątkowego, ale tylko proroka. Z najgorszą jednak i budzącą największy sprzeciw banalizacją mamy do czynienia tam, gdzie chrześcijanie zachowują się, jak gdyby Kościół był rodzajem stowarzyszenia do obsługi potrzeb religijnych. Dlatego Gerhard Lohfink w swojej najnowszej książce – mądrej, a zarazem prowokacyjnej, pełnej zaskakujących spostrzeżeń – pisze nie tylko o Jezusie, ale i o Kościele, pokazując wiarę chrześcijańską w nowym świetle.

ks. Gerhard Lohfink – wybitny egzegeta Nowego Testamentu, emerytowany profesor Uniwersytetu w Tybindze. Jest teologiem Katholische Integrierte Gemeinde, wykładowcą w Accademia per la Teologia del Popolo di Dio, znanym i uznanym autorem licznych publikacji na temat Nowego Testamentu.

Dane książki:

Liczba stron: 448

Wymiary: 155×225 mm

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-7516-673-6

Tłumacz: Eliza Pieciul-Karmińska

Wydawca: Wydawnictwo Świętego Wojciecha