Promyk nadziei na każdy dzień roku – Max Lucado

Obdaruj swoje dziecko Bożą Łaską na każdy dzień!

Łaska jest…

Najpiękniejszym darem od Boga…

Czymś, na co sobie nie zasłużyliśmy…

Większa, niż jesteśmy w stanie pojąć.

W jaki sposób możesz zaszczepić tę wspaniałą nowinę o Bożej Łasce w sercu swojego dziecka?

Przedstawiamy dostosowaną dla najmłodszych czytelników wersję rozważań na każdy dzień autorstwa Maxa Lucado.

Promyk nadziei na każdy dzień to przesłanie o Bożej dobroci przedstawione w przystępny i zrozumiały dla każdego dziecka sposób. Wspólne czytanie rozważań zawartych w niniejszej książeczce może być wspaniałym sposobem na spędzanie czasu w rodzinnym gronie! Rozważanie na każdy kolejny dzień zawiera werset z Pisma Świętego oraz przesłanie zachęcające czytelnika do szukania kontaktu z Bogiem. Znajdziesz tu również wskazówki, w jaki sposób można dzielić się darem Bożej Łaski z innymi ludźmi.

Max Lucado jest bestsellerowym autorem książek, które sprzedały się w ponad 130 milionach egzemplarzy na całym świecie. Max oraz jego żona Denalyn mieszkają w Teksasie razem ze swoim psotnym psiakiem Andym.

Dane książki:

Tytuł: Promyk nadziei na każdy dzień roku

Autor: Max Lucado

Wydawca: Wydawnictwo SZARON

Fragment

Zmartwienia nie działają

Byłem dzieckiem i jestem już starcem, a nie widziałem sprawiedliwego w opuszczeniu. Ps 37,25

Martwisz się czasem? Wszyscy to robimy. Może martwisz się takimi rzeczami: Jak pójdzie mi test z matematyki? Dlaczego mój najlepszy przyjaciel tak się zachowuje? Czy mama i tata będą się na mnie złościć, gdy narozrabiam?

Niektórych zmartwień możemy się pozbyć, ucząc się albo rozmawiając od serca. Ale co ze zmartwieniami, które są dla ciebie za duże – burza z piorunami, choroba albo okropne rzeczy, które widzisz w wiadomościach? Mógłbyś się martwić całe swoje życie!

Szczerze, myślisz, że tego właśnie chce Bóg? Nie posłał Jezusa, żeby cię ocalił, po to, byś się mógł martwić. Jezus nie został przybity do krzyża, aby mógł nie słuchać twoich modlitw. Martwienie się wszystkiego nie naprawi, ale Bóg może to zrobić. Zaufaj Mu we wszystkim, co cię niepokoi. Bóg nawet „dał swoim aniołom rozkaz o tobie”, by „cię strzegli na wszystkich twoich drogach” (Ps 91,11).

Masz się czym martwić? Nie sądzę.

Rośnij w łasce

Masz zmartwienia? Spróbuj tego: wyobraź sobie, że wkładasz je wszystkie do pudełka. Owiń je sznurkiem i zawiąż duży węzeł. Pomódl się i oddaj to pudełko zmartwień Bogu. Później uspokój się – i zaufaj Jemu, że zatroszczy się o ciebie!