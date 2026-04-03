Projekt ustawy kryminalizujący przymusowe nawracanie w Pendżabie w Pakistanie

Chrześcijański deputowany Falbous Christopher przedstawił 31 marca w Zgromadzeniu Prowincji Pendżab projekt ustawy penalizującej przymusowe konwersje religijne, przewidującej do pięciu lat więzienia i grzywny.

Projekt – „Punjab Protection of the Rights of Religious Minorities Bill 2026” – ma stworzyć kompleksowe ramy prawne przeciwdziałające przymusowym nawróceniom, małżeństwom oraz dyskryminacji mniejszości religijnych, zwłaszcza kobiet i nieletnich dziewcząt z społeczności chrześcijańskich i hinduistycznych. Impulsem były głośne sprawy, m.in. 13-letniej Marii Shahbaz, której uprowadzenie i wymuszone małżeństwo wywołały ogólnokrajowe protesty.

Ustawa przewiduje kary za zmuszanie do zmiany religii poprzez groźby, naciski lub manipulację, wyraźnie odróżniając takie przypadki od dobrowolnych konwersji. Sądy otrzymałyby szersze uprawnienia, w tym możliwość wydawania nakazów ochrony i prowadzenia niezależnych postępowań, aby chronić ofiary przed przemocą i presją.

Projekt reguluje także kwestie małżeństw – ich unieważnienie byłoby możliwe wyłącznie decyzją sądu – oraz uznaje przestępstwa motywowane nienawiścią religijną za okoliczność obciążającą przy wymiarze kary.

Ustawa wykracza poza temat konwersji, zakazując dyskryminacji m.in. w zatrudnieniu, edukacji i dostępie do usług publicznych, a także nakazując ochronę miejsc kultu i mienia mniejszości. Przewiduje również przegląd programów nauczania pod kątem treści szerzących nienawiść.

Dotychczasowe próby wprowadzenia podobnych regulacji w Pakistanie napotykały silny opór polityczny i religijny. W 2021 r. projekt federalny został wycofany po sprzeciwie ugrupowań islamistycznych.

Projekt z Pendżabu trafi teraz do komisji parlamentarnej. Jeśli zostanie przyjęty, będzie jednym z najbardziej kompleksowych aktów prawnych chroniących mniejszości religijne w Pakistanie. Eksperci podkreślają jednak, że kluczowe znaczenie będzie miało jego skuteczne wdrożenie.

Źródło opr. Morning Star News