Projekt przeszukania Wzgórza Świątynnego ujawnia artefakty z czasów Króla Dawida

JEROZOLIMA, Izrael. Jerozolimskie Wzgórze Świątynne nigdy nie było rozkopywane, przynajmniej publicznie.

Jednak nielegalny projekt budowlany sprzed dwudziestu lat przyniósł odkrycia związane z jego starożytną przeszłością.

W 1999 roku, islamska organizacja odpowiedzialna za Wzgórze Świątynne rozpoczęła budowę ogromnego, podziemnego meczetu. Muzułmanie złamali prawo, zabraniające nielegalnej budowy, a w trakcie prac wyrzucili do Doliny Cedronu tony szczątków.

W 2005 roku, izraelscy archeolodzy zaczęli przeszukiwać szczątki w nadziei, że znajdą artefakty, wskazujące na żydowską świątynię, która stała kiedyś w Jerozolimie.

W ciągu lat, projekt przeszukania Wzgórza Świątynnego doprowadził do odkrycia skarbnicy artefaktów.

„Projekt przeszukania Wzgórza Świątynnego to archeologiczna wyprawa, której celem jest znalezienie empirycznego dowodu tego, co znajdowało się na wzgórzu świątynnym tysiące lat temu” – powiedział w rozmowie z CBN News Shlomo Zwickler z American Friends of Beit Orot.

Przez cały czas jego trwania, nad projektem przeszukania Wzgórza pracowało ponad ćwierć miliona wolontariuszy, czyniąc go największym przedsięwzięciem archeologicznym w historii.

Odkąd rozpoczęto prace, odkrywane są olbrzymie, archeologiczne dowody.

„Do chwili obecnej, mamy około pół miliona znalezisk (…) znaczna większość materiału pochodzi z okresu pierwszej świątyni i dalej, począwszy od X wieku przed Chrystusem, to jest z czasów Dawida i Salomona. A to dokładnie zgadza się z zapisem biblijnym” – powiedział dyrektor projektu, Gabi Barkay.

Choć projekt przeszukania Wzgórza rozpoczęto lata temu, właśnie zaczyna się jego nowy etap.

„Pięćdziesiąt dwa lata temu, dokładnie na tym świętym miejscu, na którym w tej chwili stoimy, rozegrała się jedna z decydujących bitew wojny sześciodniowej” – powiedział Barkay w wywiadzie dla CBN News. „Faktycznie, była to bitwa tuż przed wydaniem rozkazu zejścia z Góry Oliwnej, przekroczenia Doliny Cedronu i wejścia na Wzgórze Świątynne (…) po raz pierwszy od dwóch tysięcy lat”.

Niektórzy uważają, że dowody zebrane podczas realizacji projektu uzasadniają żydowskie roszczenia do Jerozolimy i związek Żydów z tym miastem.

„To bardzo proste. Żaden inny projekt nie pokazuje tego lepiej, niż ten. Udowadnia, że wszystko, co na ten temat mówiliśmy, o czym marzyliśmy i o co się modliliśmy, jest prawdą” – powiedział Zvi Koenigsberg [autor The Lost Temple of Israel].

„Wiemy, skąd pochodzimy, oczywiście na podstawie naszej wiary, oczywiście na podstawie naszego dziedzictwa, ale też w oparciu o empiryczne dowody, które znajdujemy w miejscu, w którym byliśmy” – wyjaśnił Zwickler.

Barkay mówi, że znaczenie Wzgórza Świątynnego dla narodu żydowskiego i dla świata jest ogromne.

„Przede wszystkim, Wzgórze Świątynne jest duszą, sercem i duchem narodu żydowskiego. Nowy Testament ponad dwadzieścia razy o nim wspomina i na nie wskazuje. To punkt centralny w służbie Jezusa. I powinno być kamieniem węgielnym zachodniej cywilizacji (…) to także najważniejszy obszar archeologiczny w kraju. I prawdopodobnie jeden z najważniejszych obszarów archeologicznych na świecie”.

Teraz, twórcy przedsięwzięcia wysyłają otwarte zaproszenie do kolejnych chętnych do przyjazdu na miejsce.

„Projekt przeszukiwania naprawdę stanie się poważną sprawą dla ludzi z całego świata, którzy włożą ręce i będą rozgarniać ziemię, pochodzącą z samej świątyni z któregoś momentu w jej historii” – powiedział Stephen Pfann z Uniwersytetu Ziemi Świętej.

Zwickler zaprasza ludzi zewsząd, by „przyszli przeszukiwać ziemię sprzed dwóch tysięcy lat. Przyjdźcie, by stać się częścią historii. Tego, co było i też tego, co będzie”.

Chris Mitchell

źródło: CBN News