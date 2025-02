Problem cierpienia – S.C. Lewis

Przez wieki ludzi dręczyło jedno pytanie ponad wszystkie inne – „Jeśli Bóg jest dobry i wszechmocny, dlaczego pozwala swoim stworzeniom cierpieć?” A co z cierpieniem zwierząt, które ani nie zasługują na ból, ani nie mogą na nim zyskać?

Największy chrześcijański myśliciel naszych czasów podejmuje próbę rozwikłania tej zawiłej kwestii. Z charakterystycznym dla siebie współczuciem i wnikliwością, C.S. Lewis oferuje odpowiedzi na te kluczowe pytania i dzieli się swoją nadzieją oraz mądrością, aby pomóc uleczyć świat spragniony prawdziwego zrozumienia ludzkiej natury.

Informacje techniczne

Ilość stron: 220

Format (wymiary): 12,5 x 19,5

ISBN: 978-83-66748-48-4

Przekład (tłumacz): Maciej i Magda Wiśniewscy

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Logos

Ze wstępu

Kiedy pan Ashley Sampson zasugerował mi napisanie tej książki, poprosiłem o pozwolenie na jej napisanie anonimowo, ponieważ gdybym wyraził to, co naprawdę myślę o bólu, musiałbym sformułować takie mocne tezy, że okazałyby się śmieszne, gdyby ktokolwiek wiedział, kto jest ich autorem. Anonimowość została odrzucona jako niezgodna z założeniami tej serii, ale Ashley Sampson zauważył, że mógłbym napisać przedmowę wyjaśniającą, że nie postępuję zgodnie z własnymi zasadami! Właśnie realizuję ten radosny pomysł. I od razu proszę pozwolić mi wyznać słowami dobrego Waltera Hiltona, że w całej tej książce „czuję się tak daleki od prawdziwego przeżywania tego, o czym piszę, że nie mogę nic innego, jak tylko wołać o litość i pragnąć jej, jeżeli mi wolno”.

I z tego powodu istnieje jeden zarzut, którego nie można mi postawić. Nikt nie może powiedzieć: ‘Kpi z blizn, kto nigdy nie zaznał ran’, gdyż nigdy ani przez chwilę nie znajdowałem się w stanie, w którym choćby wyobrażenie sobie poważnego cierpienia nie byłoby dla mnie czymś co najmniej nieznośnym. Jeśli ktokolwiek może powiedzieć, że nie grozi mu niebezpieczeństwo niedocenienia tego przeciwnika, to ja jestem tym człowiekiem.

I muszę także dodać, że jedynym celem tej książki jest rozwiązanie problemu, które rodzi cierpienie na poziomie intelektualnym; nigdy nie byłem na tyle głupi, by sądzić, że mam kwalifikacje do tego, aby uczyć innych męstwa i cierpliwości; nie mam też nic do zaoferowania moim czytelnikom poza przekonaniem, że gdy trzeba znosić cierpienie, odrobina odwagi pomaga bardziej niż rozległa wiedza, odrobina ludzkiego współczucia bardziej niż duża odwaga, a najmniejsza nuta miłości Boga bardziej niż wszystko inne.

O autorze

Cleve Staples Lewis (1898-1963) był jednym z intelektualnych gigantów XX wieku oraz prawdopodobnie najbardziej wpływowym pisarzem swoich czasów. Był wykładowcą na Uniwersytecie Oksfordzkim do roku 1954, gdy został jednogłośnie wybrany na przewodniczącego nowo utworzonej katedry literatury średniowiecznej i renesansowej w Magdalen College na Uniwersytecie w Cambridge, gdzie pracował aż do emerytury. Jest autorem ponad 30 książek, które dotarły do szerokie go kręgu odbiorców, a publikacje jego autorstwa każdego roku przyciągają uwagę tysięcy czytelników. Do jego najwybitniej szych i najpopularniejszych dzieł należą: Opowieści z Narnii,Trylogia kosmiczna, Cztery miłości, Listy starego diabła do młodego oraz O wierze i moralności chrześcijańskiej