Prezydent George H.W. Bush modlił się regularnie

Czterdziesty pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych nie mówił regularnie o swojej wierze, jednak rozumiał jej wagę, szczególnie w gabinecie owalnym.

W 1992 roku, podczas rozmowy z Pat Robertson na antenie CBN, stwierdził, że wiara ma zasadnicze znaczenie dla każdego przywódcy kraju.

„Nie wierzę, by ateista mógł być prezydentem Stanów Zjednoczonych” – powiedział. „Dla każdego, kto nie ma czegoś większego niż on sam – wiara jest odpowiedzią”.

Bush mówił o regularnych modlitwach, które wraz z żoną Barbarą zanosił przy posiłkach i przed snem.

Zgodził się też z Robertsonem o potrzebie wiary w gabinecie owalnym.

Robertson zauważyła, że Abraham Lincoln powiedział kiedyś, że nie poradziłby sobie na swoim stanowisku inaczej, jak na kolanach, na co Bush potwierdził: „Tak, tak trzeba”.

„Im dłużej tam jestem, tym lepiej rozumiem, co Lincoln miał na myśli, i tym lepiej rozumiem potrzebę wsparcia i siły większej ode mnie samego” – wyjaśnił.

Bush opowiedział o zwróceniu się ku modlitwie szczególnie w 1990 roku, zanim ogłosił rozpoczęcie operacji Burza Pustynna w odpowiedzi na inwazję Iraku w Kuwejcie. Operacja wymagała dramatycznego zwiększenia liczebności amerykańskich wojsk, wysłanych w rejon zatoki Perskiej.

„Byłem wtedy szczególnie świadom, że muszę podjąć kluczową decyzję – która obecnie wydaje się łatwa – o posłaniu do walki czyichś synów i córek” – powiedział Bush w rozmowie z Robertsonem. „To decyzja, która spoczywa na prezydencie, tylko na prezydencie, i bez wątpienia był to czas i potrzeba, by się o to modlić”.

W 2007 roku, Bush mówił o swojej duchowości podczas ceremonii poświęcenia Biblioteki Billy’ego Grahama w Charlotte w Karolinie Północnej.

„Zawsze postrzegałem swoją wiarę jako sprawę osobistą, głęboko osobistą, i właśnie w ten sposób o niej myślę” – powiedział. „Jednak moja relacja z Jezusem Chrystusem nie wywołuje we mnie śladu skrępowania, a dzięki Billy’emu, doszedłem do głębszego i bardziej znaczącego rozumienia tej najważniejszej więzi”.

Przez cały wtorek, trumna Busha będzie wystawiona na widok publiczny w rotundzie Capitolu, by każdy mógł oddać cześć zmarłemu.

Bush zmarł w piątek 30 listopada w Huston, w wieku 94 lat.

W poniedziałek, prezydencki samolot o nazwie „Specjalna Misja Powietrzna 41” przewiózł jego trumnę do stolicy kraju. Na pokładzie znajdował się najstarszy syn Bush’a, prezydent George W. Bush, oraz inni członkowie rodziny.

W środę o godzinie jedenastej czasu miejscowego, w Katedrze Narodowej odbędzie się państwowe nabożeństwo żałobne (wstęp tylko za zaproszeniami), w którym weźmie udział prezydent Trump wraz w pierwszą damą.

Następnie, trumna wróci samolotem do Huston, gdzie w czwartek, w Kościele Episkopalnym św. Marcina, odbędzie się nabożeństwo. Po nabożeństwie, w bibliotece prezydenckiej Bush’a na terenie kampusu Texas A&M Uniwersity w College Station, odbędzie się prywatna ceremonia pogrzebowa.

Bush zostanie pochowany obok swojej żony Barbary, która zmarła w kwietniu, oraz ich córki Robin Bush, która w 1953 roku zmarła w wieku trzech lat na białaczkę.

źródło: CBN News