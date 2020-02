Prezydent Brazylii deklaruje wiarę w Jezusa na chrześcijańskiej konferencji

Brazylijski prezydent Jair Bolsonaro potwierdził swoją wiarę w Jezusa podczas konferencji The Send (Posłani), ogromnego, chrześcijańskiego spotkania modlitewnego, które odbyło się w Brazylii w drugi weekend lutego.

Choć Bolsonaro nie został oficjalnie zaproszony, postanowił wziąć udział w wydarzeniu. Jak informuje ChurchLeaders.com, na gigantycznym stadionie wypełnionym chrześcijanami, prezydent zwrócił się do tłumu i oznajmił, że „wierzy w Jezusa jako swojego Zbawiciela, a Brazylia należy do Boga”.

The Send to kampania mająca na celu pobudzenie wierzących do prowadzenia stylu życia na wzór Chrystusa. Konferencja połączyła szereg dużych organizacji misyjnych, które uczestniczyły we wspólnej modlitwie w wierze, że świat zwróci się do Jezusa Chrystusa.

Spotkanie odbyło się 8 lutego na Brazylijskim Stadionie Narodowym, na którym ponad 140 tysięcy ludzi zareagowało na potężną, Bożą obecność.

Pewien pastor napisał na Twitterze: „Wciąż docierają do mnie informacje o ostatniej sobocie: 4.877 decyzji, 7.890 młodych ludzi zapisanych i zobowiązanych do niesienia odnowy do swoich szkół, 6.457 zapisanych do opieki nad sierotami, uzdrowienia, ludzie otrzymujący Ducha Świętego podczas oglądania na YouTube”.

W trakcie wydarzenia przemawiało prawie 200 ewangelikalnych liderów, w tym Daniel Kolenda, Christine Caine, Francis Chan i Michael Koulianos.

Koulianos napisał na Instagramie: „Jezus kocha Brazylię! Wczoraj tysiące oddały swoje życie Jezusowi, otrzymując uzdrowienie, i dokonały wyboru, by być POSŁANYMI do Narodów. On jest godzien naszego TAK!”.

Gdy Bolsonaro wszedł na scenę, by przemówić do zebranych, rozentuzjazmowany tłum powitał go aplauzem.

Nazywany często Trumpem Tropików, Bolsonaro określił siebie mianem człowieka bogobojnego.

Próba zabójstwa przez nożownika na miesiąc przed brazylijskimi wyborami niemal kosztowała go życie. Jak sam mówi, to prawdziwy cud, że dzisiaj żyje.

„Lekarze, którzy mnie opatrywali, powiedzieli, że tylko jedna osoba na sto uchodzi z życiem po ciosie nożem z rodzaju tego, jaki otrzymałem. A więc uszedłem z życiem i zawdzięczam to Bogu. Jego wolą dla mnie było życie”.

Atak stał się punktem zwrotnym w jego kampanii i jako kandydat populistów, Bolsonaro zwyciężył. Gdy w 2019 roku objął urząd, zapowiedział walkę z szalejącą w Brazylii korupcją i przemocą.

Pierwszego dnia urzędowania jako 38. prezydent kraju, Bolosnaro obiecał, że judeo-chrześcijańskie zasady będą najwyższym priorytetem w jego administracji.

Jego motto brzmi: „Brazylia ponad wszystko, Bóg ponad wszystkimi”. Bolsonaro wierzy, że to ogromnie ważne twierdzenie o znaczeniu prawdy w polityce.

Autor: Andrea Morris, Benjamin Gil

Źródło: CBN News