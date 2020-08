Prestiżowy magazyn psychiatryczny pomylił się: chirurgiczna korekta płci nie poprawia zdrowia psychicznego

„The American Journal of Psychiatry” informuje, że pomylił się w analizie danych obszernego studium, obejmującego pacjentów transseksualnych poddawanych operacji korekty płci.

Jesienią zeszłego roku, magazyn opublikował wyniki studium, twierdząc, że dokonane operacje poprawiły zdrowie psychiczne pacjentów. Jednak na początku sierpnia tego roku, magazyn wycofał te wnioski, donosząc, że po ponownym przyjrzeniu się tematowi, nie stwierdzono żadnej poprawy.

Dr Ryan T. Anderson, starszy pracownik naukowy na stypendium badawczym w zakresie Amerykańskich Zasad i Polityki Publicznej pod kierownictwem William’a E. Simon’a w Heritage Foundation, w rozmowie z CBN News powiedział, że przyczyną, dlaczego prestiżowy magazyn błędnie przeanalizował swoje dane, może być preferowany wynik studium.

„Możliwością tutaj jest błąd ludzki” – powiedział Anderson. „Ale jest też możliwe, że studium miało preferowany wynik. To znaczy, że chciano, by studium wskazywało na pewien wniosek.

Oczywiście, w tym konkretnym przypadku nie wiemy, czy był to po prostu zwykły błąd, czy może motywowane badanie, motywowana argumentacja, mająca prowadzić do pewnego wniosku”.

„Można jednak powiedzieć, że magazyn nie poinformował o jednym z głównych odkryć pierwotnego studium, mianowicie, że nie było żadnych oznak poprawy po zmianie hormonalnej” – dodał. „Poinformowano jedynie, że w ramach pierwotnego studium zaobserwowano oznaki poprawy [zdrowia psychicznego] po zmianie operacyjnej. A teraz cofają to twierdzenie”.

Anderson, autor książki When Harry Became Sally: Responding to the Transgender Movement (Kiedy Harry stał się Sally: odpowiedź na ruch transseksualny), powiedział, że środki masowego przekazu świętowały pierwotne studium, którym posługiwano się na mediach społecznościowych przeciwko każdemu, kto miał odmienny punkt widzenia, oskarżając go o sprzeciwianie się nauce.

To „faktycznie pokazuje, że ruch kulturowy, w jakim żyjemy, sugeruje tylko jeden dopuszczalny wniosek w tej sprawie” – powiedział Anderson. „A jedyny dopuszczalny wniosek jest taki, że zmiana [płci] to najlepsze rozwiązanie. Największy dzisiaj zestaw danych pokazuje, a właśnie nim posługuje się studium, że nie ma żadnych korzyści, psychologicznych korzyści, dla pacjentów poddawanych hormonalnej i chirurgicznej zmianie [płci]”.

Zapytany przez CBN News, czy osoby zmagające się z dysforią płci powinny dwa razy zastanowić się nad operacją, Anderson stwierdził, że ludzie mający problem z własną tożsamością płciową zasługują na poznanie prawdy.

„Nauka pokazuje, że przemiana hormonalno-chirurgiczna nie zapewnia obiecanej pełni zdrowia i szczęścia, jakiego pacjenci pragną” – zauważył. „Tym, co powinniśmy zrobić, jest znalezienie sposobów, by pomóc pacjentom poczuć się komfortowo we własnym ciele. Musimy być pełni szacunku. Musimy być pełni współczucia. Musimy też mówić prawdę. Zatem, musimy pomagać pacjentom, którzy czują się niekomfortowo w swoim ciele, by znowu poczuli się w nim komfortowo. Ale nie przez radykalną transformację ciała, ponieważ to nie przynosi trwałej pełni zdrowia i szczęścia, jakiej pragną”.

Anderson wspomniał też, że nie zauważył w mediach jakiejkolwiek informacji o dokonanej przez magazyn korekcie; uważa jednak, że najważniejszym tematem, na którym trzeba się teraz skupić, są dzieci.

„W tej chwili, rodzicom mówi się, że muszą podawać dzieciom przepisane środki farmakologiczne hamujące proces dojrzewania, hormony płci przeciwnej, itp. itd.” – powiedział. „To całkowicie niezbadany protokół leczenia eksperymentalnego. Dlatego uważam, że szczególnie potrzebujemy więcej badań w zakresie tego, co możemy zrobić dla młodych ludzi, dla dzieci, które czują się niekomfortowo we własnym ciele, i jak możemy im pomóc, by znowu poczuły się dobrze. Ale nie powinniśmy biec po receptę na środki farmakologiczne hamujące dojrzewanie i hormony płci przeciwnej. Rodzice powinni poznać fakty również na ten temat”.

Autor: Steve Warren

Źródło: CBN News