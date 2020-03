Premiera nowego albumu Paula Baloche’a – „Behold Him”

Najnowszy album Paula Baloche’a zatytułowany „Behold Him” miał już swoją premierę. Artysta tworzy od ponad 25 lat, a „Behold Him” to jego 22 płyta, która powstała przy współpracy z wieloma jego znajomymi z branży muzycznej. Usłyszymy między innymi Kima Walkera-Smitha z Jesus Culture, Kari Jobe, Matta Redmana, Chrisa Browna, Steve’a Furticka, Leslie Jordan i Amandę Cook. „Behold Him” to album przepełniony szacunkiem do Boga, wdzięcznością i ufnością w Jego obecność i w to, że nas zaopatruje. To wspaniała i ważna wiadomość dla wszystkich wierzących.

– Już od kilku miesięcy śpiewam utwór „Behold Him”, czy to na małych spotkaniach uwielbieniowych, czy w Królewskiej Sali Koncertowej w Glasgow (Glasgow Royal Concert Hall) z 500-osobowym chórem i orkiestrą – mówi Baloche. – Za każdym razem, kiedy uwielbiam Boga tą piosenką, wszyscy od razu zaczynają śpiewać, zupełnie jakby znali słowa od lat.

Występ Baloche’a z Glasgow można obejrzeć tutaj.

„Behold Him”, czyli pierwszy utwór z płyty, Baloche napisał wraz z Mitchem Wongiem w oparciu o Psalm 41. Piosenka bardzo szybko stała się popularna na świecie; jest odpowiedzią artysty na chaos i zamieszanie, jakich dużo jest w dzisiejszej kulturze, na gorączkowość, oczekiwania i niekończące się listy rzeczy do zrobienia. To wiadomość, w której autor powtarza „Bądź spokojny, spójrz na Niego”.

– Dziś życie płynie w błyskawicznym tempie – wyjaśnia. – Każdy gdzieś pędzi, ma jakiś plan, coś na głowie, jakiś cel do osiągnięcia. Przesłanie tej piosenki i całego albumu to nie tylko zachęta do bycia spokojnym, ale też do poznania Boga, do zrozumienia, że naprawdę jest Bogiem. Chodzi o poznanie Go przez swój umysł, duszę, ciało, ducha i o dostrzeżenie Bożych cudów.

Baloche to jeden z najbardziej uznanych współczesnych artystów, tekściarzy i liderów uwielbieniowych na całym świecie. Napisał wiele pieśni, które cieszą się wielką popularnością, np. „Open The Eyes of My Heart”, „Your Name” i wiele innych. Ponadto wielu artystów, np. Michael W. Smith, Casting Crowns, Matt Redman czy Philips, Craig and Dean, nagrało covery jego pieśni.

Utwór „Open The Eyes of My Heart” został wydany 20 lat temu, a Baloche mówi, że czuje się w tym momencie tak samo, jak w czasie tamtej premiery.

– Czuję, jakby to był ten sam zew serca, to pragnienie, aby naprawdę ujrzeć Boga, spostrzec Go – wyjawił ostatnio. – Nie chcę przestać zauważać tego, co Bóg robi w życiu moim i całego tego pokolenia. Chcę Go widzieć, słyszeć i podążać za Nim.

„Behold Him” – lista piosenek:

What A Good God

Nothing Like Your Love

Behold Him (Feat. Kim Walker-Smith)

I Am Thankful (Feat. Leslie Jordan)

I Love You (Always)

For The King

Heaven Is Where You Are (Feat. Chris Brown)

Marvelous Things (Feat. Kari Jobe)

How Faithful A Million Years

Autor: Jessie Clarks

Źródło: The Christian Beat